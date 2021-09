US Open 2021: Samantha Stosur e Shuai Zhang sono campionesse nel doppio a New York

A 16 anni di distanza dalla prima volta, Samantha Stosur torna a vincere gli US Open in doppio. Su quell’Arthur Ashe Stadium che, in singolare, le ha dato la più grande gioia in carriera nel 2011 (batté Serena Williams in finale), l’australiana ritorna a sorridere in coppia con la cinese Shuai Zhang: a uscire sconfitte sono le beniamine di casa, Coco Gauff e Caty McNally, superate per 6-3 3-6 6-3.

Per Stosur si tratta del quarto Slam in carriera: oltre agli US Open 2005, aveva vinto il Roland Garros 2006 e gli Australian Open 2019, i primi due con l’americana Lisa Raymond e l’ultimo della serie con Zhang. A questo si aggiungono i tre successi in misto, di cui due a Wimbledon e uno a Melbourne. Per la cinese, invece, è il secondo successo, chiaramente sempre al fianco della sua esperta compagna (benché anche lei, classe 1989, di vissuto tennistico ne abbia molto).

Sono solo tre i break in tutto l’incontro, uno per parziale e sempre, inevitabilmente nell’ottavo gioco di ciascuno. Un’ora e 56 minuti la durata del confronto, tra quelli di più alto livello in relazione alle finali recentemente giocate negli Slam in doppio. Le due vincitrici non avevano mai perso un set fino all’ultimo atto; non tanto diverso il discorso per le americane, che hanno inoltre usufruito del ritiro della coppia composta dalla brasiliana Luisa Stefani e dalla canadese Gabriela Dabrowski nel tie-break deel primo set in semifinale. Il tutto a causa di un improvviso cedimento del ginocchio destro della sudamericana, uscita sulla sedia a rotelle: le è stata poi diagnosticata una rottura di un legamento.

I risultati degli US Open fanno sì che al numero 1 del mondo di doppio torni Su-Wei Hsieh (Taipei) a spese della belga Elise Mertens; per Stosur e Zhang ci sono rispettivamente il 21° e 14° posto. Nella Race la coppia sale invece in quarta posizione, nell’attesa di scoprire dove si giocheranno le WTA Finals (di certo non in Cina, mentre sembra un’opzione Praga).

