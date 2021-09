US Open 2021, prossimo avversario Matteo Berrettini. I precedenti con Ivashka e il ricordo di Wimbledon..

Matteo Berrettini continua il suo cammino agli US Open 2021. Il tennista romano ha dovuto risolvere qualche problemino con Corentin Moutet, ritrovandosi un set pari dopo le prime due frazioni; ma con il passare del tempo la sua condizione è andata in crescendo, piegando così il francese in quattro set.

L’azzurro sa di non potersi accontentare di essere tra i migliori 32 del quarto torneo dello Slam, specie dopo essere arrivato in semifinale due anni fa e di essere il fresco titolare di una finale a Wimbledon. E la prossima partita avrà un punto di contatto proprio con il torneo londinese: così come sull’erba dell’All England Club, anche a Flushing Meadows il romano affronterà Ilya Ivashka.

Per Matteo è la terza partita contro il giocatore bielorusso, e finora il risultato gli ha sempre sorriso. Il primo match risale all’agosto 2017, al Challenger di Portorose: sul cemento sloveno l’azzurro si impose con un doppio 6-4. La seconda partita è molto più fresca nelle memorie degli appassionati, lo scorso luglio, in cui Matteo fu un vero e proprio carro armato: 6-4 6-3 6-1 e ottavi di finale di Wimbledon archiviati.

Ilya Ivashka non rappresenta dunque una minaccia concreta per un Berrettini al 100% della condizione; l’azzurro sta tentando di riconquistare la forma avuta in Inghilterra per poter sorprendere in questi US Open. Il match di domani con il bielorusso può essere una tappa importante nel suo processo di crescita fisica, con l’obiettivo di arrivare tirati a lucido per la grande sfida che si prospetta nei quarti di finale con Novak Djokovic.

Foto: LaPresse