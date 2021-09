Un primo passo verso la storia. Novak Djokovic ha vinto il primo match di questa edizione 2021 degli US Open. Il n.1 del mondo ha avuto la meglio nel confronto con il giovane Holger Rune (18 anni e n.145 in classifica) per 6-1, 6-7 (5), 6-2 e 6-1. Un set di distrazione per Nole che poi nel terzo e nel quarto ha saputo ritrovare la retta via.

Un match nel quale, ancora una volta, ha dovuto fare i conti non soltanto con le abilità del suo avversario, ma anche con il tifo contro del pubblico. E’ ormai un fatto acclarato che le gesta del serbo non godano dei favori dei supporters, in parte per qualche atteggiamento passato discutibile e in parte probabilmente perché con i suoi risultati Djokovic si metterà alle spalle chi si ritiene intoccabile, ovvero Roger Federer e in seconda battuta Rafael Nadal. Si parla, infatti, di 21° Slam e di un appuntamento che potrebbe valere molto per questo oltre che per il completamento del Grande Slam.

“Come sempre ho molta pressione. Ovviamente vorrei vincere il titolo e fare la storia. Senza dubbio, è qualcosa che mi ispira, ma sono concentrato nel mostrare la mia versione migliore ogni giorno“, le parole del nativo di Belgrado. Sul supporto avverso, Novak l’ha presa con filosofia: “L’Arhtur Ashe è lo stadio più grande del nostro sport ed è il più rumoroso. Vuoi sempre avere il pubblico dalla tua parte, ma non è sempre possibile. Ho pensato a rimanere calmo. Non era ideale, ma so come gestire una situazione di questo genere“.

Al 2° turno il n.1 del ranking se la vedrà contro l’olandese Tallon Griekspoor (n.121 del mondo) e non ci dovrebbero essere grossi problemi nel suo incedere, ma c’è da scommettere che i tifosi anche in questo caso non saranno dalla sua parte.

Foto: LaPresse