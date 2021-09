US Open 2021, la forza mentale di Jannik Sinner. Superato lo scoglio di un Monfils in versione attore

Ci sono vittorie che vengono definite pesanti e che possono segnare una svolta nella carriera di un tennista. Quella di ieri di Jannik Sinner contro Gael Monfils è una di queste, con l’altoatesino che ha battuto anche le sue insicurezze ed è uscito vincitore al termine di un match che si era inaspettatamente complicato ed in una cornice davvero surreale con l’avversario che aveva tutto il pubblico dalla sua parte.

Eppure sembrava tutto semplice, avanti 4-0 nel quarto set e con la partita in totale controllo. In quel momento sono subentrate le solite paure, gli incubi di non riuscire a chiudere un match importante e forse anche un po’ di emozione di essere ad un passo dai primi ottavi di finale della carriera agli US Open.

Monfils è stato bravo a crederci sempre e si è completamente portato il pubblico dalla sua parte con il suo consueto modo di fare. Da buon “attore” il francese si mostrava distrutto, ormai a pezzi e stanco ad ogni punto ed invece poi correva, recuperava tutte le bordate di Jannik ed inesorabile proseguiva la sua rimonta. Il pubblico ormai era tutto per Monfils e l’atmosfera si è clamorosamente trasformata in un match di Coppa Davis.

Sinner si è trovato a vivere una situazione difficile da gestire per un ragazzo di vent’anni al suo primo terzo turno, con un match diventato un incubo. Jannik, però, ha raccolto energie mentali e fisiche dopo la rimonta subita ed è partito fortissimo nel quinto set, strappando il servizio al transalpino. Un break difeso poi con grinta, con talento, con classe e con grande maturità.

E’ un Sinner diverso quello uscito ieri dal Grandstand, un giocatore che sa di aver vinto una partita importante per lui e per la sua carriera. Un esame superato con il brivido, ma comunque a pieni voti, che lo proietta tra i migliori sedici allo US Open. Ora c’è uno Zverev lanciatissimo, ma il tedesco non può certamente stare tranquillo, perchè ora Jannik ha rotto un incantesimo, ha vinto quando sembrava dovesse ormai perdere, ha ottenuto la sua vittoria pesante.

Foto: LaPresse