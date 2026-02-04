WTA Cluj-Napoca 2026, Emma Raducanu e Anastasia Potapova ai quarti di finale

Giornata di ottavi di finale nel WTA 250 di Cluj-Napoca, sul cemento rumeno. Otto le sfide disputate, con pronostici rispettati per due delle giocatrici più attese, Emma Raducanu e Anastasia Potapova. La britannica affrontava la slovena Kaja Juvan (n. 97 del ranking) e alla vigilia ci si aspettava una vittoria piuttosto agevole.

Se il punteggio finale di 7-5 6-1 può far pensare a un match senza storia, la realtà è stata ben diversa, almeno nel primo set. La testa di serie n. 1 si è infatti trovata costretta a una clamorosa rimonta, dopo essere finita sotto 0-5, con Juvan addirittura al servizio per il bagel. Dal sesto game in poi, però, l’inerzia dell’incontro è cambiata radicalmente: Raducanu ha infilato una serie impressionante di giochi consecutivi, mentre la slovena ha perso completamente il controllo del match, lasciando spazio a un vero e proprio assolo della britannica.

Considerando anche il secondo parziale, Juvan ha conquistato un solo game nei successivi quattordici disputati. Nei quarti di finale, Raducanu affronterà la polacca Maja Chwalinska (n. 146 del mondo), vincitrice sulla serba Olga Danilovic (n. 88 WTA) con il punteggio di 6-1 1-6 6-2.

Per quanto riguarda Potapova, russa naturalizzata austriaca, il successo è arrivato in tre set contro l’altra russa Anastasia Zakharova (n. 107 del mondo), con lo score di 1-6 6-4 6-3. Nei quarti, la n.58 del ranking se la vedrà con la padrona di casa Sorana Cîrstea (n. 36 del ranking), dominante contro la slovena Tamara Zidanšek (n. 153 del mondo), battuta 6-1 6-0.

A completare il quadro degli ottavi, le vittorie della cinese Xinyu Wang e dell’ucraina Daria Snigur, che si affronteranno tra loro nel prossimo turno.