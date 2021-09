Dalle qualificazioni alla finale, un cammino incredibile quello di Emma Raducanu, la prima giocatrice di sempre a riuscire in questo traguardo agli US Open. Una favola quella della britannica, che ha commentato così al termine della vittoria contro Maria Sakkari in semifinale: “Onestamente è passato tutto rapidamente, mi prendo cura di un giorno alla volta e tre settimane dopo sono in finale agli US Open e non riesco ancora a crederci“.

Tra le personalità presenti sul campo c’era anche Tim Henman, che ha seguito da vicino il percorso della britannica, proprio come ha riferito la stessa Raducanu: “Tim è sempre stato una fonte d’ispirazione per me. Continua a dirmi gioca un punto alla volta, non farti prendere dalla fretta, pensa solo al momento che stai vivendo. Sono grata per tutto quello che ha fatto per me e per il tennis britannico”.

Un ringraziamento anche al pubblico, che ha fatto il tifo per la giovane britannica: “E’ dal primo turno delle qualificazioni che il pubblico fa il tifo per me. Mi avete fatto sentire come se fossi a casa. Giocare qui questa sera è uno dei momenti più importanti che ci sono nella vita di un tennista”.

Raducanu ha scherzato poi con una battuta sulla finale: “La vivrò senza pressioni, arrivo pur sempre dalle qualificazioni”

Foto: LaPresse