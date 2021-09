Tennis, US Open: Djokovic a caccia della vendetta su Zverev, Medvedev prova a spezzare il sogno di Auger-Aliassime

E’ il giorno delle semifinali maschili agli US Open 2021. Da una parte la sfida tra Novak Djokovic ed Alexander Zverev e dall’altra quella tra Daniil Medvedev e Felix Auger-Aliassime.

Per la storia e per la vendetta, Novak Djokovic scenderà in campo nella notte italiana per andare a caccia della sua nona finale della carriera a Flushing Meadows e soprattutto per avvicinare il grande obiettivo del Grande Slam, che, a quel punto, sarebbe distante una sola partita. Per centrare questo traguardo dovrà prima superare Alexander Zverev, che ha battuto il serbo in semifinale alle Olimpiadi di Tokyo, privandolo di conquistare la sua prima medaglia d’oro.

C’è dunque voglia di rivalsa per il serbo, reduce dalla vittoria nei quarti di finale contro Matteo Berrettini, dove ha offerto una prestazione straordinaria, con il romano che non ha davvero potuto nulla davanti all’inarrestabile forza del numero uno del mondo. Zverev, però, lo ha appena battuto (anche se era al meglio dei tre set) e quel successo può aiutare certamente il tedesco, che sta vivendo forse il miglior momento della sua carriera ed è imbattuto da sedici partite, con il successo a Tokyo e poi anche a Cincinnati.

Nella parte bassa del tabellone, invece, Daniil Medvedev partirà favorito contro Felix Auger-Aliassime, con il canadese esordiente a questi livelli e che va a caccia della sua prima finale Slam della carriera. Il russo ha nell’Arthur Ashe forse il suo campo preferito ed il suo gioco si esalta negli enormi spazi che ci sono nel principale campo degli US Open e soprattutto, come mai prima in passato, è focalizzato totalmente sull’obiettivo massimo, come si evince dalle sue conferenze stampe.

Per Auger-Aliassime è già il miglior Slam della carriera ed il canadese ha il vantaggio di scendere in campo senza pressioni e con la consapevolezza di aver già ottenuto uno straordinario risultato. Servirà una prestazione eccellente sul piano tennistico, ma anche su quello fisico e l’aver risparmiato energie nei quarti contro Alcaraz può essere utile. Il Canada poi sogna in grande e vuole una storica doppietta dopo aver già portato in finale Leylah Fernandez.

Foto: LaPresse