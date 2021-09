La favola di Leylah Annie Fernandez prosegue agli US Open 2021. La canadese è arrivata in finale dopo aver battuto Aryna Sabalenk al termine di una semifinale molto combattuta. Queste le sue prime parole: “Non ho veramente idea. Grazie al pubblico perchè mi ha aiutato, mi ha sostenuto, ha lottato per me e non si è mai arreso. Grazie per aver fatto il tifo per me“.

La giovane canadese è felicissima e fatica anche a trattenere le lacrime: “Ci sono voluti tanti anni di lavoro, di lacrime e sangue. La volevo questa finale e ho lottato su ogni punto e anche Aryna lo ha fatto, ma alla fine l’ultimo punto l’ho vinto io e sono in finale”.

Due settimane indimenticabili per Fernandez, che ha davvero tantissimi ricordi: “Troppe cose sono successe in questo US Open. Ho incontrato Billie Jean King, c’è Steve Nash nel mio angolo e grazie di essere venuto. Non riesco davvero a decidere cosa sia più importante”.

Ancora su Nash, presente nel suo angolo: “E’ una fonte di ispirazione. Mi è stato detto più di una volta di crederci e lavorare quanto ha fatto lui in carriera. Spero di poter giocare presto con lui”.

Fernandez non pensa ancora alla finale: “Voglio solo apprezzare questa vittoria e domani comincerò a pensare alla finale”.

Foto: LaPresse