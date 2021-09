US Open 2021: Desirae Krawczyk e Joe Salisbury si prendono il titolo del doppio misto

Joe Salisbury raddoppia: salgono a due i titoli vinti nel doppio agli US Open per il britannico, che stavolta riesce a far propria anche la finale del doppio misto in coppia con l’americana Desirae Krawczyk. Sconfitto il duo composto dalla messicana Giuliana Olmos e dal rappresentante di El Salvador Marcelo Arevalo con il punteggio di 7-5 6-2.

Dopo un primo set particolarmente lottato, e che soltanto un gran game di risposta di Salisbury e Krawczyk sposta in favore di questi ultimi sul 5-5, è il secondo parziale a rendere l’idea della superiorità della coppia di lingua inglese, almeno per questa giornata sull’Arthur Ashe Stadium.

Per i due si tratta del secondo titolo insieme nel 2021, dopo quello già conquistato al Roland Garros: nei fatti, su cinque tornei disputati di misto in stagione, il 40% è loro (sarebbe il 50% senza le Olimpiadi, che hanno peraltro il sistema delle coppie di un unico Paese).

Curiosamente, Krawczyk ha conquistato il terzo proprio a spese di Salisbury a Wimbledon, perché i due erano accoppiati l’una con Neal Skupski e l’altro con Harriet Dart, in una sfida per tre quarti britannica. Non sono andati in finale solo a Melbourne, a causa della presenza di Matthew Ebden e Samantha Stosur in semifinale (gli australiani hanno poi perso l’ultimo atto).

Foto: LiveMedia/DPPI/Rob Prange