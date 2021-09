Felix Auger-Aliassime è il secondo semifinalista degli US Open 2021. Il canadese ha raggiunto Daniil Medvedev dopo aver sfruttato il ritiro di Carlos Alcaraz ad inizio secondo set. Lo spagnolo ha accusato un problema muscolare alla coscia destra e ha spiegato poi in conferenza stampa le sue condizioni: “Sentivo il dolore anche prima del match, ma era uno di quei dolori con cui si convive sempre ogni giorno. Poi però il dolore è aumentato, ed era diventato difficile conviverci. Non aveva senso continuare, per cui sono stato costretto a ritirarmi”.

Un ritiro che ha lasciato sorpreso Auger-Aliassime, che non si aspettava un tale epilogo del match: “Ho visto che all’inizio del secondo set aveva rallentato un poco, ma non pensavo si fosse infortunato. Anzi, sono rimasto sorpreso quando ho visto che aveva chiamato il fisioterapista”.

Intervistato in campo a fine match, il canadese ha ripercorso le brevi fasi dell’incontro ed in particolare quell’ultimo game del primo set, dal quale ha recuperato da 0-40: “Ho cominciato male quel game, ma ho giocato bene tutta la settimana e quindi ho cercato solo di rimanere tranquillo”.

Per Auger-Aliassime si tratta della prima semifinale in uno Slam della carriera: “E’ un traguardo fantastico per me. Non è il modo migliore di vincere, ma venerdì posso giocare contro uno dei migliori e sono felicissimo di poter giocare la mia prima semifinale”.

Un commento anche sulla collaborazione con Toni Nadal, diventato suo allenatore quest’anno e che ha portato alla svolta della carriera del canadese: “Toni è un grande coach, è una grande persona. Parliamo francese e comunichiamo molto bene e i risultati si vedono”.

Infine un giudizio anche sul prossimo avversario, il russo Daniil Medvedev, e sulla semifinale che sarà: “E’ uno dei migliori, uno dei più solidi con Zverev e Djokovic, devo giocare il mio miglior tennis per potergli dare fastidio. Mi auguro di creare almeno uno spettacolo piacevole per il pubblico”.

Foto: LaPresse