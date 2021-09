United Rugby Championship 2021, Benetton in rimonta batte gli Stormers

Riparte da dove aveva finito il Benetton Treviso. Vincere e battere una squadra sudafricana. Dopo i Bulls nella finale di Rainbow Cup è la volta degli Stormers nel match d’esordio della United Rugby Championship. Vittoria arrivata al termine di un match molto combattuto, con i ragazzi di Bortolami che hanno fatto la differenza nella ripresa.

Partenza subito in salita per il Benetton, che dopo due minuti di gioco in sofferenza vede il proprio calcio stoppato da Rikus Pretorius che schiaccia in meta per lo 0-5 iniziale. Provano a reagire i biancoverdi, conquistano una punizione e vanno in touche nei 22 avversari, ma nulla di fatto. Ancora un’infrazione dei sudafricani e Tomas Albornoz va sulla piazzola ma colpisce il palo, con Treviso che resta in zona d’attacco. Monologo di Treviso per possesso, ma gli Stormers difendono bene, aggressivi e i padroni di casa non riescono a costruire azioni da meta. Al 16’, però, lunga e spettacolare azione del Benetton, evitata l’aggressiva difesa avversaria, palla a Zuliani che scappa, poi ovale a Lucchesi che arriva fino in fondo e Treviso che va sul 7-5. Stormers particolarmente fallosi e Benetton che ringrazia e può tornare nella metà campo avversaria.

Sbaglia Treviso palla in mano e al 22’ commette fallo con Lamaro e Manie Libbok va sulla piazzola dai 45 metri e nuovo vantaggio per gli Stormers 7-8. Partita che ancora non ha offerto spunti emozionanti, se si escludono le due folate che sono valse le due mete, con le squadre ancora in fase di studio. Al 28’ si salva Treviso, bella azione veloce dei sudafricani con Warrick Gelant, ma l’ultimo passaggio è in avanti e nulla di fatto. Alla mezz’ora grandissima azione di Zuliani, che rompe un paio di placcaggi, corre in avanti, poi passa l’ovale a Ioane che conquista una touche in attacco per il Benetton. Ancora buona l’azione di Treviso, ma nelle ruck dominano gli Stormers e obbligano al fallo i padroni di casa. Fallo di Treviso al 38’ e chance per il XV di Città del Capo dalla piazzola e punteggio che si fissa sul 7-11 quando si va al riposo.

Prima chance per gli Stormers, che su un pallone a metà campo accelerano e col piede è Monty Ioane a salvare, con i sudafricani che conquistano una mischia sui 5 metri. E arriva subito la meta con Ruhan Nel che si infila nel buco difensivo biancoverde e Stormers che allungano sul 7-18. Deve recuperare ora la squadra di Marco Bortolami, conquista una bella touche sui 5 metri offensivi, ma ancora una volta si isolano i biancoverdi e nulla di fatto. Troppe palle perse e difesa molto buona degli Stormers, con Treviso che fa il match ma non concretizza. Sale il livello del Benetton, che preme in difesa i sudafricani, conquista un fallo sotto i pali e va in touche. E sulla maul arriva la meta di sfondamento di Ivan Nemer e si va sul 14-18.

Insiste Treviso, troppo aggressivi gli Stormers che diventano più fallosi, e al 63’ Albornoz dalla distanza mette altri tre punti e Benetton che torna a -1. Tanta la pressione dei padroni di casa, ora più convinti rispetto a un primo tempo troppo timido palla in mano. Fallo della mischia sudafricana e nuova occasione per l’apertura argentina della Benetton da posizione difficile e pallone che non va tra i pali. Lunghissima azione di Treviso, tanti falli degli Stormers, ma alla fine la palla arriva al largo a Tommaso Menoncello che deve solo schiacciare e Benetton che torna avanti 22-18. Stormers ora molto stanchi, Treviso che gestisce il match mentre si arriva verso il finale.

Foto: Alfio Guarise – LPS