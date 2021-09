Tour of Britain, la Ineos Grenadiers vince la cronosquadre: Ethan Hayter in vetta alla classifica generale

Terza tappa del Tour of Britain e cronometro a squadre che ha sorriso ai padroni di casa della Ineos Grenadiers che si sono imposti nella prova contro il tempo prevista quest’oggi.

La compagine britannica ha coperto un percorso lineare e scorrevole di 18,1 chilometri con il crono di 20″22 precedendo di 17″ la Deceuninck-QuickStep del francese Julian Alaphilippe dopo che le due formazioni avevano ottenuto lo stesso riferimento cronometrico a metà della stage odierna.

La Jumbo-Visma è giunta terza a 20″, condizionata dalla foratura dell’olandese Pascal Eenkhoorn. Una situazione che sicuramente ha danneggiato una delle squadre di riferimento che ha tra le sue fila corridori del calibro di Wout van Aert, Tony Martin e di George Bennett. Rally Cycling è stata l’ultima squadra a prendere il via, ma il risultato finale non è stato entusiasmante: 11° posto a 1’32” dalla vetta.

Con questo riscontro è balzato in vetta alla graduatoria generale il britannico Ethan Hayter, mentre l’americano Robin Carpenter (Rally Cycling) per via del piazzamento della propria squadra non nelle primissime posizioni si ritrova in 12° a 1’06” dal vertice. Graduatoria nella quale in seconda posizione c’è l’australiano Rohan Dennis al 2° posto a 6″ dal compagno della Ineos, mentre Van Aert e Alaphilippe sono terzo e quarto rispettivamente a 16″ e 23″. Nono l’azzurro Kristian Sbaragli a 1’03” dell’Alpine Felix, classificatasi in sesta posizione a 57″ dai vincitori.

