Ciclismo, Europei Trento 2021: gli azzurri capitanati da Ganna sfidano i Paesi Bassi nel Team Relay

Mancano meno di 24 ore al via del Mixed team relay dei Campionati Europei 2021. Difatti, alle ore 14.30 di domani, andrà in scena l’attesissima staffetta a cronometro, a cui ogni nazione prenderà parte con sei corridori: tre donne e tre uomini. Sia il terzetto femminile che quello maschile effettueranno un giro del tracciato. La Nazionale vincitrice sarà quella che avrà ricoperto il percorso di 44,8 chilometri con la somma dei tempi minore di tutti. Il tempo verrà preso sul secondo atleta a tagliare il traguardo.

La Nazionale italiana sarà capeggiata dal campione del mondo delle prove contro il tempo Filippo Ganna assieme ad Alessandro De Marchi, il campione italiano di specialità Matteo Sobrero, Vittoria Bussi, la maglia tricolore Elisa Longo Borghini ed Elena Cecchini.

Il tutto per una formazione di altissima qualità che punterà nuovamente in alto come fatto nel 2020 grazie alla medaglia di bronzo conquistata dai nostri azzurri. L’Italia è reduce da due terzi posti, ma per la sua prima volta avrà con sé una carta veramente pesante come Ganna.

I rivali principali per il successo finale saranno i vincitori del 2019: i Paesi Bassi. Gli orange avranno un ottimo terzetto a livello maschile composto da Koen Bouwman, Bauke Mollema e Jos van Emden. Al femminile, invece, ci saranno tre stelle del calibro di Demi Vollering, Floortje Mackaij e Amy Pieters. Davvero una formazione da temere.

Da non sottovalutare comunque i campioni europei uscenti della Germania, anche se non verranno schierati gli stessi atleti dell’ultima edizione. In questo caso i teutonici schierarono, a livello femminile tre quarti del quartetto che ha dominato nell’inseguimento a squadre alle Olimpiadi di Tokyo 2021, ma ci sarà la sola Mieke Kroeger.

STARTLIST TEAM RELAY CAMPIONATI EUROPEI 2021

AUSTRIA

GALL Felix

RITZINGER Felix

HALLER Marco

KABAS Maximilian

SCHMIDBAUER Maximilian

TAZREITER Angelika

SCHWEINBERGER Christina

SCHWEINBERGER Kathrin

HEIGL Nadja

RIJKES Sarah

FRANCIA

GOUGEARD Alexis

THOMAS Benjamin

ARMIRAIL Bruno

GRONDIN Donavan

GODON Dorian

DEMAY Coralie

DUVAL Eugénie

VERHULST Gladys

GROSSETETE Maëlle

ERAUD Severine

GERMANIA

STEIMLE Jannik

WOLF Justin

BALLERSTEDT Maurice

WALSCHEID Maximilian

HEßMANN Michel

HEIDEMANN Miguel

LECHNER Corinna

LIPPERT Liane

KRÖGER Mieke

ERATH Tanja

ITALIA

DE MARCHI Alessandro

GANNA Filippo

SOBRERO Matteo

CECCHINI Elena

LONGO BORGHINI Elisa

CAVALLI Marta

BERTIZZOLO Sofia

BUSSI Vittoria

PAESI BASSI

MOLLEMA Bauke

VAN EMDEN Jos

VAN DEN BERG Julius

BOUWMAN Koen

LANGEVELD Sebastian

PIETERS Amy

VOLLERING Demi

MACKAIJ Floortje

POLONIA

RUDYK Bartosz

PAPIERSKI Damian

SLAWEK Damian

TRACZ Szymon

NERLO Aurela

PRZEZAK Dorota

LORKOWSKA Patrycja

PASTUSZEK Paulina

RUSSIA

NYCH Artem

OVECHKIN Artem

STRAKHOV Dmitrii

SIVAKOV Pavel

RIKUNOV Petr

GAREEVA Aigul

CHURSINA Anastasiia

SYRADOEVA Margarita

DRONOVA Tamara

ANTOSHINA Tatiana

SLOVENIA

SKOK Anže

ČEMAŽAR Nik

POGAČAR Tadej

BUJAK Eugenia

PINTAR Urska

ŽIGART Urška

UCRAINA

KULYK Andrii

PONOMAR Andrii

KONONENKO Mykhaylo

HOLOVASH Oleksandr

SOLOVEI Ganna

SHARGA Olena

SHEKEL Olga

KONONENKO Valeriya

BIRIUKOVA Yuliia

