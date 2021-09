Sensazioni confortanti e tanta voglia di correre. Alessandro De Marchi ne ha di motivazioni e sui pedali vuol mettere tutta la forza di cui è capace per regalarsi una parte di stagione degna di questo nome.

Quattro mesi dopo la caduta che gli costò la frattura della clavicola destra e di due vertebre e il conseguente ritiro da un Giro d’Italia nel quale indossò per due giorni il simbolo del primato, il corridore italiano ha riassaporato soddisfazioni particolarmente gradite nel corso della Bretagne Classic. “Quel giorno mi sono ritrovato“, ha ammesso alla Gazzetta dello Sport De Marchi.

E dunque eccolo al via degli Europei di Trento con tanta voglia di rifarsi. Il 35enne nativo di San Daniele del Friuli farà parte della cronostaffetta mista che vuol giocarsi l’oro continentale con l’Olanda. Oltre a De Marchi, ci saranno Filippo Ganna, Sobrero e tra le donne Longo Borghini, Cecchini e Cavalli.

“Avevo bisogno di tornare a far parte di un gruppo così, perché lavoriamo molto bene. Al CT Cassani avevo detto che in questo periodo dell’anno avrei raggiunto un buon livello di forma. La maglia azzurra è stata uno stimolo in più. Ho ripreso al Giro di Vallonia, a fine luglio, e il sesto posto nella crono del Poitou-Charentes prima di Plouay mi ha fatto capire che la strada era quella giusta”, le parole alla Rosea del ciclista azzurro.

Non resta che attendere i riscontri della strada, con l’augurio che per il corridore nostrano possa esserci il giusto premio per tutti gli sforzi profusi.

Foto: LaPresse