Tom Slingsby vince i Mondiali Moth sul Lago di Garda. Checco Bruni 5°, Ruggero Tita 7°

Tom Slingsby ha vinto i Mondiali Moth 2021, andati in scena a Malcesine, località in provincia di Verona che si affaccia sul Lago di Garda. L’australiano era il grande favorito della vigilia e non ha deluso le aspettative, trionfando da autentico dominatore, visto che si è imposto in ben 13 regate sulle 14 disputate (nella rimanente è giunto secondo, ha chiuso con 12 punti all’attivo).

Il 37enne, Campione Olimpico tra i laser a Londra 2012, ha difeso il titolo che aveva conquistato due anni fa (nel 2020 non si regatò a causa dell’emergenza sanitaria), giganteggiando nei confronti del connazionale Iain Jensen (39 punti), 33enne Campione Olimpico dei 49er a Londra 2012 e già terzo nel Mondiale Moth disputato nel 2017 proprio a Malcesine (è stato tre volte iridato tra i 49er). A completare il podio è stato il fuoriclasse britannico Paul Goodison (52 punti), Campione del Mondo tra i Moth per tre volte consecutive (2016-2018, il secondo trionfo fu ottenuto proprio in questa località) e Campione Olimpico tra i Laser a Pechino 2008.

Il podio tutto australiano è sfumato per appena quattro punti, visto che Kyle Langford si è accomodato in quarta posizione con 56 punti (quinto nell’ultima regata, dove Goodison è giunto secondo). Il migliore degli italiani è stato Francesco Bruni, quinto con 58 punti: il siciliano, timoniere di Luna Rossa durante l’ultima America’s Cup, è riuscito a distinguersi e ha portato a casa anche tre podi parziali (un secondo e due terzi posti).

Bravo anche Ruggero Tita, fresco Campione Olimpico di Nacra 17 (in coppia con Caterina Banti): l’azzurro ha concluso in settima posizione (62 punti), a una sola lunghezza dal neozelandese Phil Robertson. Il finanziere ha portato a casa ben cinque podi parziali (tre secondi e due terzi posti), dimostrando di poter competere ai massimi livelli anche con questo tipo di imbarcazione e lasciandosi alle spalle un maestro del calibro di Nathan Outterige (66 punti). Simone Salvà buon nono (98 punti).

Foto: Lapresse