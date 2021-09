Comincia ufficialmente a Yankton (in Dakota del Sud), da martedì 21 a domenica 26 settembre, il nuovo ciclo olimpico del tiro con l’arco verso i Giochi di Parigi 2024. Gli Stati Uniti ospitano infatti i Campionati Mondiali 2021, primo grande appuntamento internazionale dopo le Olimpiadi di Tokyo che potrà già dare indicazioni importanti in vista delle prossime stagioni.

In casa Italia fari puntati sul vice-campione olimpico in carica Mauro Nespoli, che mette nel mirino il suo primo podio individuale iridato della carriera dopo aver conquistato ben quattro medaglie mondiali a squadre. Il 33enne nativo di Voghera proverà inoltre a trascinare il terzetto azzurro (completato dai giovani Federico Musolesi e Alessandro Paoli) verso un risultato di prestigio dopo la terribile delusione della mancata qualificazione olimpica per Tokyo.

In campo femminile Lucilla Boari va a caccia di conferme dopo il fantastico exploit nipponico (bronzo individuale), tuttavia servirà una nuova grande impresa per salire sul podio anche ai Mondiali. La 24enne mantovana, insieme a Chiara Rebagliati e Vanessa Landi (convocata al posto di Tatiana Andreoli), andrà a caccia di una difficile medaglia anche nella gara a squadre.

Corea del Sud favorita come di consueto per la medaglia d’oro in tutti gli eventi di ricurvo dopo essersi imposta in quattro gare su cinque ai Giochi di Tokyo, ma la concorrenza sarà estremamente agguerrita e competitiva specialmente a livello individuale. Il turco Mete Gazoz ed il padrone di casa americano Brady Ellison, rispettivamente campione olimpico e mondiale in carica, hanno infatti sicuramente le carte in regola per giocarsela con i coreani nelle sfide a eliminazione diretta e arrivare fino in fondo.

