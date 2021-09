Primo grande appuntamento post-olimpico ormai alle porte per la Nazionale Italiana di tiro con l’arco, che si appresta ad affrontare dal 19 al 26 settembre i Campionati Mondiali 2021 in quel di Yankton, negli Stati Uniti. A meno di due settimane dai ranking round, sono state ufficializzate le convocazioni azzurre per la prima rassegna iridata del nuovo triennio olimpico.

Per quanto riguarda il ricurvo (specialità olimpica), è stata confermata integralmente la squadra maschile schierata nel torneo preolimpico di Parigi. Il vice-campione olimpico individuale in carica, Mauro Nespoli, verrà quindi affiancato dai giovani Alessandro Paoli e Federico Musolesi.

Una novità invece in campo femminile rispetto al terzetto che ha preso parte ai Giochi Olimpici nipponici: assente Tatiana Andreoli, prenderà il suo posto Vanessa Landi. Quest’ultima, bronzo mondiale in carica nel Team Mixed (in coppia con Nespoli), si aggiungerà così alla rivelazione stagionale Chiara Rebagliati e a Lucilla Boari, reduce dal bronzo individuale di Tokyo.

Bel Paese presente anche nella divisione compound (specialità non olimpica) con il contingente massimo in entrambi i settori. Tra gli uomini sono stati selezionati Elia Fregnan, Sergio Pagni e Federico Pagnoni, mentre al femminile vedremo all’opera Paola Natale, Elisa Roner e Marcella Tonioli.

Foto: Lapresse