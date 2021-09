Tiro a segno, Italia: il dt Valentina Turisini indice le selezioni semestrali per la squadra nazionale

Dopo essersi messa alle spalle delle Olimpiadi non proprio brillantissime, l’Italia del tiro a segno è pronta a ripartire alla volta di nuovi traguardi mettendo nel mirino i Giochi di Parigi 2024. Sul sito federale infatti, con una comunicazione “aperta”, il direttore tecnico della squadra azzurra Valentina Turisini ha indetto le selezioni semestrali relative alla formazione senior, che scatteranno fra meno di un mese. Di seguito il testo:

Le selezioni semestrali – si legge – per la permanenza o l’ingresso nella Squadra Nazionale senior, previste ad ottobre 2021, si svolgeranno in occasione dei Campionati Italiani, previsti a Milano dal 30 settembre al 3 ottobre 2021.

Verranno tenuti in considerazione i risultati conseguiti nelle gare qualifica e nelle finali.

La valutazione delle prestazioni verrà effettuata tenuto conto dell’età e dell’esperienza agonistica dell’atleta, nonchè della competitività del punteggio raggiunto nella singola disciplina.

Il Direttore Tecnico

Valentina Turisini

Vengono quindi stabiliti i criteri per fare parte della compagine azzurra che dal prossimo gennaio dovrà poi rimettersi in marcia fra Coppe del Mondo, Europei e Mondiali per cercare di figurare al meglio sulla scena internazionale.

C’è grande curiosità per capire in quali comparti potrebbero vedersi dei volti nuovi. I nomi da tenere d’occhio? Quelli di Margherita Veccaro e Federico Maldini (pistola) e Danilo Denis Sollazzo (Carabina).

Foto: UITS