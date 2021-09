Tennistavolo, Paralimpiadi Tokyo: tris della Cina nelle prime finali a squadre

Tra i 22 sport protagonisti alle Paralimpiadi di Tokyo 2021 c’è anche il tennistavolo: nella mattinata italiana sono stati i primi titoli delle competizioni a squadre. Come da pronostico arriva la tripletta della Cina, con due argenti per la Corea del Sud ed uno per i Paesi Bassi. Erano stati assegnati già ieri tutti i bronzi.

Nella classe 4-5 maschile la Cina di Cao Ningning, Guo Xingyuan e Zhang Yan regola per 2-0 la Corea del Sud di Baek Youngbok, Kim Jung-Gil e Kim Young-Gun. Le medaglie di bronzo vanno alla Francia di Florian Merrien, Nicolas Savant Aira e Maxime Thomas ed alla Slovacchia di Peter Mihalik e Boris Travnicek.

Nella classe 6-8 femminile la Cina di Huang Wenjuan, Mao Jingdian e Wang Rui batte per 2-0 i Paesi Bassi di Frederique van Hoof e Kelly van Zon. Le medaglie di bronzo sono per la Francia di Anne Barneoud e Thu Kamkasomphou e per il RPC (Comitato Paralimpico Russo) di Maliak Alieva, Raisa Chebanika e Viktoriia Safonova.

Nella classe 1-3 femminile la Cina di Li Qian, Liu Jing e Xue Juan supera per 2-0 la Corea del Sud di Lee Mi Gyu, Seo Su Yeon e Yoon Jiyu. Medaglie di bronzo per la Croazia di Helena Dretar Karic ed Andela Muzinic e per l’Italia di Michela Brunelli e Giada Rossi.

Foto: LaPresse