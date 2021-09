Paralimpiadi 2021, tutti gli italiani in gara il 3 settembre. Orari, programma gare, tv

I Giochi Paralimpici di Tokyo 2021 sono ormai scattati e continueranno ad assegnare ulteriori titoli anche domani, venerdì 3 settembre: in Giappone saranno in palio nel complesso 539 titoli, dei quali 272 maschili, 227 femminili e 40 misti / open.

In tutto alle Paralimpiadi saranno presenti 4400 atleti, dei quali 2318 uomini, 1782 donne e 300 per le gare di categoria mista / open. In tutto in Giappone, tra agosto e settembre, in questa manifestazione saranno 22 gli sport protagonisti.

La RAI trasmetterà l’evento con alcune ore di diretta tv ogni giorno: in virtù di un accordo triennale con il CIP, il Comitato Paralimpico Italiano, la RAI, infatti, ha acquisito i diritti per le Paralimpiadi di Tokyo 2021. Di seguito tutti gli azzurri in gara domani, venerdì 3 settembre.

ITALIANI IN GARA PARALIMPIADI 2021

3 SETTEMBRE 2021

NUOTO

Tokyo Aquatics Center: dalle ore 2:00

Qualificazioni 200 misti SM10 maschile – Riccardo Menciotti, Stefano Raimondi

Qualificazioni 100 dorso S6 maschile – Antonio Fantin

Qualificazioni 100 farfalla S8 maschile – Alberto Amodeo

Qualificazioni 50 farfalla S7 femminile – Giulia Terzi

Qualificazioni 200 stile libero S3 maschile – Vincenzo Boni

Qualificazioni staffetta 4×100 misti 34 punti maschile – Italia

Tokyo Aquatics Center, ore 10:00

Finale 200 misti SM5 femminile – Monica Boggioni, Giulia Ghiretti

ATLETICA

Olympic Stadium, ore 2:30

Finali lancio del peso femminile F12 – Assunta Legnante

Finali 1500 maschili T20 – Ndiaga Dieng

CANOA

Sea Forest Waterway, dalle ore 2:30

Semifinali femminili VL2 – Veronica Biglia

Semifinali maschili KL2 – Federico Mancarella

Semifinali maschili KL3 – Kwadzo Klokpah

SITTING VOLLEY

Makuhari Messe Hall A, ore 8:30

Finale 5° posto femminile, Italia-RPC

CICLISMO

Fuji International Speedway, ore 2:30

Gara su strada maschile C4-5 – Pierpaolo Addesi, Andrea Tarlao

TIRO A SEGNO

Asaka Shooting Range, ore 2:30

Qualifiche R7 50 metri maschili SH1 – Jacopo Cappelli

TIRO CON L’ARCO

Yumenoshima Park Archery Field, ore 3:00

Eliminatorie 1/16 Individual Recurve Open maschile – Stefano Travisani

Foto: LaPresse