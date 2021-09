Tennis, US Open 2021: Reilly Opelka difende Carlos Alcaraz dalle critiche di un giornalista

Lo spagnolo Carlos Alcaraz è diventato il più giovane tennista da 30 anni a questa parte ad approdare ai quarti di finale di un torneo dello Slam agli US Open in corso a New York, ma dopo il ritiro contro il canadese Felix Auger-Aliassime sono arrivate alcune critiche all’indirizzo del classe 2003.

In modo particolare, un giornalista se l’è presa per l’atteggiamento “poco coraggioso” dimostrato da Alcaraz, abbandonando il campo troppo presto. In difesa si è invece schierato lo statunitense Reilly Opelka, che si è riferito proprio al tweet per criticare alcuni media.

“L’unica cosa che questo tweet mostra è che i media nel tennis sono uno scherzo assoluto – ha dichiarato il gigante americano – Carlos è il tennista più giovane a raggiungere i quarti di finale di un Grande Slam in oltre 30 anni. Non si evidenzia questo? Dopo tutto quello che ha mostrato questa settimana, c’è ancora chi mette in dubbio il suo coraggio in campo? Surreale“.

Foto: LaPresse