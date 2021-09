Nuovo appuntamento alle porte per il SailGP 2021-2022, che torna protagonista a Saint-Tropez per l’unica tappa francese della nuova stagione del circuito velico ideato (tra gli altri) da Russell Coutts. Si tratta del quinto round dell’anno, il penultimo in programma nel Vecchio Continente prima di affrontare il trittico finale tra Australia (17-18 dicembre 2021), Nuova Zelanda (29-30 gennaio 2022) e Stati Uniti (26-27 marzo 2022).

Al momento il Team Australia di Tom Slingsby, reduce da due successi consecutivi negli appuntamenti di Plymouth e Aarhus, si trova al comando della classifica generale a quota 32 punti. Inseguono nell’ordine il Team GB di Ben Ainslie con 30 punti, il Team Giappone di Nathan Outteridge a 27 ed il Team USA di James Spithill a 26.

Più staccate le altre quattro imbarcazioni in gara, con la Danimarca in fondo alla graduatoria con 22 punti alle spalle di un terzetto a quota 23 formato da Nuova Zelanda (con al timone Peter Burling), Spagna ed i padroni di casa del Team Francia.

Format invariato in Costa Azzurra rispetto alle precedenti quattro tappe disputate in stagione: sabato 11 settembre (dalle ore 13.30) sono previste tre regate di flotta, domenica 12 settembre (sempre dalle 13.30) andranno in scena le ultime due regate di flotta e poi la Finale a tre che stabilirà la composizione del podio conclusivo.

