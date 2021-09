Pattinaggio artistico a rotelle, Europei Riccione 2021: Testoni e Qualizza argento nella Solo Dance. La Spagna domina

Si sono conclusi con un groviglio di emozioni i Campionati Europei 2021 di pattinaggio artistico a rotelle Junior e Senior, andati in scena alla PlayHall di Riccione (Rimini). Nell’ultimo atto della competizione infatti, il libero della Solo Dance, i principali contendenti al titolo si sono sfidati a colpi di record, sciorinando delle prestazioni in alcuni casi indimenticabili rendendo quella della giornata odierna forse la migliore gara della storia della specialità.

Una delle mattatrici assolute è stata l’azzurra Asya Sofia Testoni, artefice di un programma di grande carattere: la bolognese è andata vicina al metallo più pregiato blindando l’argento e confezionando cinque elementi di struggente bellezza, chiamati in toto di livello 4 (ad eccezione della sequenza coreografica dove non è previsto un livello): tra i piatti forti della casa l’artistic sequence e la footwork sequence, valutate con un plebiscito di +2. Molto bene anche i cluster e i travelling. Creativa, fluida e precisa infine la sequenza coreografica.

Raggiungendo il punteggio monstre di 84.83 (42.10, 42.73) per 148.16, la Campionessa Nazionale in carica pur vincendo il secondo segmento non è riuscita a rimontare la furia spagnola Natalia Morales Baldizzone, bravissima a rimanere praticamente attaccata all’avversaria non sbagliando tecnicamente nulla, facendosi forte del vantaggio della style e vincendo dunque l’oro con 84.39 (42.30, 42.09) scollinando oltre i 150 punti (152.34). Davvero impressionante inoltre l‘exploit della tedesca Emilia Zimermann, il cui talento era già stato evidenziato ai World Roller Games di Barcellona, anche lei oggi sopra quota 80, precisamente 81.74 (41.60, 40.14) per 143.56. Lontane dal podio le altre due azzurre con Caterina Artoni che ha centrato il sesto posto con 69.83 (34.25, 35.58) per 128.07. Settima invece Martina Nuti con 73.58 (37.75, 36.23) per 127.07.

Spagna dominante anche nella categoria maschile con la vittoria di Llorenc Alvarez Caballero. L’iberico si è reso autore di un segmento per palati finissimi, in cui ha ricevuto all’unanimità +2 da tre giudici su quattro nel corso dei cinque elementi. Mantenendosi su quote altissime anche nelle components (sono le sue le migliori) l’ex liberista ha quasi sfondato il muro dei 90 punti, raccogliendo 89.00 (43.50, 45.50) per 157.45, numeri talmente tanto elevati da non essere raggiunti neanche da un Mattia Qualizza versione deluxe, bravissimo a sciorinare una prova da 86.70 (42.50, 44.20) per 156.67 in cui ha brillato esattamente come il primo classificato, perdendo però qualcosa in termini di QOE nei travelling e nell’artistic sequence, comunque splendidamente eseguiti. Una piccola indecisione dei travelling, chiamati solo di livello 2, ha invece inchiodato il portoghese Pedro Walgode, al comando dopo la style, al terzo posto coon 84.49 (49.95, 44.54) per 155.02

Risposte positive inoltre da Raoul Allegranti, quinto nella classifica finale con 69.35 (31.65, 37.70) per 127.28. Settimo poi con 56.25 (25.40, 31.85) per 112.63 il Campione Mondiale in carica Daniel Morandin, forse all’ultima performance (esplicativo il suo gesto alla fine del programma) di una carriera semplicemente eccezionale, in cui è stato precursore in tempi non sospetti, è doveroso dirlo, proprio del tipo di danza incantevole, scorrevole e ricca di fili che vediamo oggi.

Medaglie a palate infine in campo Junior con la straordinaria doppietta femminile che ha visto protagoniste Roberta Sasso, oro con 140.38, e Emily Parma, seconda con 134.12 davanti alla portoghese Ines Alves, terza con 127.23. Quarta invece Chiara De Luca (120.24). Tripletta da sogno nei maschi grazie alla vittoria netta di Francesco Barletta che, con 137.04, ha regolato il compagno di squadra Gherardo Altieri Degrassi. Più staccato Jacopo Libanore, bronzo con 107.61.

Il pattinaggio artistico a rotelle tornerà tra poco più di due settimane con l’evento più atteso della stagione, i Campionati Mondiali di Asunciòn, in programma dal 29 settembre al 9 ottobre.

Foto: Raniero Corbelletti (per gentile concessione di FISR, Federazione Italiana Spor Rotellistici/Italian Roller Games Event)