Si chiudono gli ottavi di finale agli US Open 2021 ed è la grande giornata di Matteo Berrettini e Jannik Sinner. I due azzurri avranno, però, due sfide completamente diverse, con il romano che ha più possibilità del connazionale di continuare il suo cammino all’interno dello Slam americano.

Berrettini, infatti, affronterà il tedesco Oscar Otte, numero 144 del mondo e tra le grandi sorprese del torneo. Matteo sta migliorando sul piano fisico e tennistico di partita in partita e la vittoria al quinto set contro il bielorusso Ivashka, tra i giocatori più in forma del circuito, ne è una conferma. Contro il tedesco il numero otto del mondo parte ovviamente favorito, ma Otte ha dimostrato di essere un cliente scomodo per i tennisti italiani, visto che ha eliminato al primo turno Lorenzo Sonego e al terzo Andreas Seppi.

Un match contro Otte, ma con all’orizzonte il tanto atteso quarto di finale contro Novak Djokovic. Il serbo vuole proseguire nel suo cammino verso il Grande Slam e lo farà affrontando il giovane ed interessante americano Jenson Brooksby, esploso proprio nei tornei estivi sul cemento e alla sua prima volta in un ottavo di finale di un Major.

Se Berrettini è ampiamente favorito, diverso è il discorso per Jannik Sinner, che va a caccia dell’impresa contro Alexander Zverev, già realizzata lo scorso anno proprio in un ottavo Slam al Roland Garros. Era una sfida in un momento e contesto diverso e soprattutto il tedesco non stava vivendo l’attuale momento di forma, con la conquista del titolo olimpico e del Masters 1000 di Cincinnati. Entrambi hanno rischiato al terzo turno, con Sinner uscito vincitore dall’incredibile battaglia contro Monfils, mentre Zverev ha usufruito anche del ritiro di Sock in un match che si stava complicando anche per sua stessa ammissione.

E’ l’ottavo più interessante sulla carta e va ad incrociare quello che mette di fronte l’americano Reilly Opelka ed il sudafricano Lloyd Harris. Una sfida sicuramente sorprendente, ma comunque tra due giocatori che si sono messi in luce nell’ultime settimane e che vede nel gigante statunitense il principale favorito, con il pubblico di casa che trascinerà sicuramente il suo portacolori.

Nel tabellone femminile spiccano soprattutto due partite. La prima è quella tra Belinda Bencic ed Iga Swiatek, in uno scontro tra due possibili outsider anche per la vittoria finale. Nei quarti, però, potrebbero trovarsi di fronte la nuova stellina del tennis femminile, la britannica Emma Raducanu, numero 150 del mondo, che proverà ad interrompere il cammino di Shelby Rogers, reduce dalla clamorosa vittoria in rimonta su Ashleigh Barty.

La seconda è quella tra Bianca Andreescu e Maria Sakkari. La canadese è ancora imbattuta agli US Open, visto che ha vinto lo Slam americano nel 2019 alla sua prima partecipazione, mentre non lo ha disputato nel 2020. La greca è reduce dalla brillante vittoria contro Petra Kvitova e rappresenta un test molto importante per Andreescu, che ha faticato negli ultimi mesi ha trovare continuità anche nella stessa settimana.

L’ultimo ottavo di finale al femminile è quello che mette di fronte Karolina Pliskova e Anastasija Pavlyuchenkova. La ceca ha la grande occasione di vincere quello Slam che le è sempre mancato e sta giocando molto bene in queste settimane e anche a New York, ma dovrà fare molta attenzione alla russa, rinata in un 2021 che l’ha vista arrivare in finale al Roland Garros.

