Simona Halep non sta vivendo la sua migliore annata della carriera. Trent’anni tra quattro giorni, la tennista rumena, per lungo tempo numero 1 al mondo, ha iniziato a soffrire di alcuni problemi fisici sin dagli Internazionali d’Italia, quando si dovette ritirare dal match contro Angelique Kerber; una pausa forzata che l’ha estromessa dalle prime 10 al mondo dopo 373 settimane.

Il ritorno in campo ha avuto i suoi lati positivi, con il ritorno alla seconda settimana degli US Open a distanza di cinque anni e la conseguente sconfitta con Elina Svitolina con un doppio 6-3, ma non è bastato per non farle pensare ad un cambio netto di prospettive: la Halep ha annunciato nella giornata di ieri l’interruzione della collaborazione con Darren Cahill.

L’allenatore australiano era al fianco della rumena dal 2015, ma a causa di alcuni problemi familiari aveva già lasciato una volta la giocatrice a fine 2018, dopo che portò la Halep a vincere il Roland Garros di quell’anno, per poi riprendere il rapporto ad inizio 2020. Nella carriera Cahill ha allenato anche Lleyton Hewitt nel suo periodo di massimo splendore.

La Halep ha voluto ringraziare quello che ad oggi è diventato il suo ex allenatore con un post sui suoi profili social: “Dopo sei bellissimi anni lavorando assieme, io e Darren Cahill abbiamo deciso che è tempo di interrompere la nostra relazione lavorativa. Grazie di tutto, per avermi reso una giocatrice ed una persona migliore“.

After six wonderful years working together, @darren_cahill and I have decided that it’s time to end our working relationship.

Thank you D for everything, for making me a better tennis player and a better person. 🤗🙏🏼 pic.twitter.com/VOEt4i81Bf

— Simona Halep (@Simona_Halep) September 22, 2021