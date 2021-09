Tennis, Naomi Osaka salta Indian Wells: fu il suo primo torneo vinto nel 2018

Niente Naomi Osaka a Indian Wells. Nel WTA 1000 della California, spostato quest’anno ad ottobre in virtù delle conseguenze della pandemia di Covid-19, la giapponese non sarà al via. Lo comunica la stessa organizzazione del BNP Paribas Open, al momento non si registrano parole dalla diretta interessata.

Si tratta della seconda giocatrice di vertice che non disputerà il torneo: la prima è Serena Williams, che però non si è proprio iscritta in virtù dell’infortunio che la blocca da parecchio tempo. Al posto di Osaka è previsto l’ingresso della danese Clara Tauson, recente vincitrice nell’ultima edizione del WTA 250 del Lussemburgo, evento che ha deciso di abbandonare l’organizzazione del circuito femminile a causa di fortissimi dissidi con la stessa.

La nipponica aveva vinto questo torneo nel 2018, e fu il primo dei sette che ad oggi assomma. Da numero 44 del mondo sconfisse Maria Sharapova (Russia), Agnieszka Radwanska (Polonia), Sachia Vickery (USA), Maria Sakkari (Grecia), Karolina Pliskova (Repubblica Ceca), Simona Halep (Romania) e Daria Kasatkina (Russia). Un percorso, in breve, di grandissima competitività, per ciò che hanno rappresentato molte delle citate tra passato, presente e futuro del tennis.

Nel 2019, invece, fu costretta a fermarsi agli ottavi, travolta da Belinda Bencic, che in quel caso le lasciò appena quattro game. Quest’anno, dopo il Roland Garros ed i problemi di salute mentale mai realmente terminati, ha giocato solo Olimpiadi, Cincinnati e US Open, ed in quest’ultimo caso ha perso al terzo turno dalla canadese Leylah Fernandez, che sarebbe poi giunta fino alla finale.

