Tennis, infortunio per Carlos Alcaraz. Diagnosi e tempi di recupero

Carlos Alcaraz dovrà restare fuori per qualche settimana. Il giovane talento spagnolo ha dovuto abbandonare gli US Open 2021 ai quarti di finale nel match contro Felix Auger-Aliassime a causa di un problema fisico. Gli esami strumentali hanno rivelato un problema all’adduttore.

A rivelarlo è stato lo stesso tennista numero 55 del mondo attraverso i suoi canali social: “Si conferma una lesione fibrillare nel vasto mediale e quadricipite laterale e un allungamento nell’adduttore, quindi devo riposare per qualche settimana. Grazie mille per il supporto”.

Alcaraz non ha specificato quanto tempo dovrà rimanere lontano dai campi ma di certo non tornerà a giocare prima di qualche settimana. La speranza, ovviamente, è che possa tornare al più presto possibile anche se il finale di stagione si avvicina inesorabilmente.

I have visited my doctor @drlopezmartinez for evaluation and diagnosis of my injury in @usopen. A fibrillar tear is confirmed in the vastus medialis and lateral quadriceps and an elongation in the adductor, so I have to rest for a few weeks .Thank you very much for the support! pic.twitter.com/fyitMzy2ng

— Carlos Alcaraz (@alcarazcarlos03) September 11, 2021