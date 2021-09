Novità in vista per Fabio Fognini. L’azzurro ha annunciato su Instagram che la collaborazione tecnica con l’argentino Alberto Mancini è terminata dopo 10 mesi. Gli US Open hanno posto fine al connubio e le parole di Fabio nei confronti del suo ex coach sono di grande stima e rispetto.

“Sono stati dieci mesi intensi. Abbiamo iniziato a lavorare nel periodo più complicato della mia vita da tennista. Dovevo ritrovare fiducia e forma fisica dopo la doppia operazione alle caviglie. Grazie Luli per questo pezzetto di strada fatto assieme. Sei un grande coach ma prima ancora un grande uomo!”, le parole di Fabio.

L’azzurro, classe ’87 ed attualmente n.31 del mondo, cambia per affrontare un’ultima fase di carriera e cercare di ristabilirsi dal punto di vista fisico dal momento che per un motivo o per l’altro dopo l’operazione alle caviglie le criticità non sono mancate. Va rimarcato che nella collaborazione con Mancini i migliori risultati siano stati la finale in ATP Cup raggiunta insieme a Matteo Berrettini, gli ottavi agli Australian Open, i quarti di finale all’ATP Masters 1000 di Monte-Carlo e ancora gli ottavi al torneo olimpico di Tokyo.

Il ligure è anche preso dai pensieri per la sua famiglia, visto che presto diventerà per la terza volta padre: Flavia (Pennetta) è in attesa del terzogenito/a.

IL POST SU INSTAGRAM DI FOGNINI

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabio Fognini (@fabiofogna)

Foto: LaPresse