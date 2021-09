A Novak Djokovic non è riuscita l’impresa, mancando l’appuntamento con il Grand Slam, cedendo nella finale degli US Open al russo Daniil Medvedev e vanificando un’annata straordinaria, dove sono arrivati Australian Open, Roland Garros e Wimbledon, oltre a numerosi altri titoli.

Un traguardo già di per sé molto difficile, quello del Grand Slam, e in molti si chiedono se e quando ci sarà l’occasione di provarci nuovamente. Tra i tennisti in difesa del serbo è intervenuto l’austriaco Dominic Thiem, che ha dichiarato: “Mi aspetto che Djokovic nel 2022 tornerà più forte che mai. Non credo proprio che avrà un crollo, tornerà per vincere altri Slam, ancor più forte. Dopo aver vinto il Roland Garros, tutti parlavano del Golden Slam e poi, una volta che è stato battuto alle Olimpiadi, del Grand Slam. Ha affrontato gli US Open sotto enorme pressione”.

Una vera e propria presa di posizione, con Thiem che ha poi espresso tutta la sua gioia nel giocare nella stessa epoca di Djokovic, Federer e Nadal, per lui i tre migliori tennisti di sempre. “Per me ci sono tre GOAT, perché ognuno di loro ha realizzato qualcosa di unico. Tutti e tre sono i migliori di sempre e sono felice di condividere la stessa epoca con loro. Spero che l’anno prossimo potremo continuare a gareggiare in molti match, è un privilegio vivere questo momento con così grandi campioni”.

Foto: LaPresse