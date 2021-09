Tennis, Djokovic, Nadal e Federer hanno un motivo in più per continuare a giocare

Un motivo in più per continuare a giocare. L’epilogo degli US Open 2021 di tennis a New York potrebbe aver condizionato non soltanto la carriera del n.1 del mondo, Novak Djokovic, ma anche dei suoi grandi rivali Roger Federer e Rafael Nadal.

Il ko in Finale contro Daniil Medvedev, come ormai sanno anche i sassi, non ha permesso al serbo di completare il tanto agognato Grande Slam, al punto che a Rod Laver presente in tribuna è un po’ dispiaciuto. Oltre alla sequenza vincente dei Major è sfumato per il 2021 il sorpasso a Nadal e a Federer nella graduatoria dei Major vinti, ovvero i tre tennisti sono tutti a quota 20 successi.

Pertanto, l’idea è che ora come ora i tre giocatori citati abbiano una ragione in più per proseguire la loro carriera, cosa che probabilmente sarebbe stata diversa se Nole avesse vinto il titolo a New York. Viene spontaneo pensare, infatti, che un risultato del genere avrebbe potuto far pensare allo svizzero e allo spagnolo se valesse davvero la pena continuare a ‘soffrire’ e nello stesso tempo in Djokovic stesso, completando il Grande Slam menzionato, avrebbe potuto subentrare un po’ di appagamento.

Ciò non è accaduto e per questo è molto probabile che nel 2022 lo scontro tra la vecchia guardia e il resto di chi vuol prendersi la scena si farà ancora più interessante a partire dagli Australian Open. E’ già noto che Rafa e Roger cercheranno di presentarsi a Melbourne, dopo aver dovuto affrontare e superare i problemi fisici. Per il serbo il Major australiano è molto particolare, ricordando le nove affermazioni nel suo palmares.

Non resta che mettersi comodi e godersi lo spettacolo.

