Tennis, ATP San Diego 2021: Salvatore Caruso e Federico Gaio accedono al tabellone principale

Diventano quattro gli italiani presenti nel tabellone principale del torneo ATP di San Diego. A Fabio Fognini e Lorenzo Sonego si sono aggiunti anche Salvatore Caruso e Federico Gaio, che hanno superato le qualificazioni, superando rispettivamente il danese August Holmgren e l’americano Denis Kudla.

Vittoria davvero sofferta per Caruso, che ha sconfitto il numero 903 del mondo in rimonta con il punteggio di 4-6 6-3 7-6 dopo oltre tre ore di gioco. Nel primo set è decisivo il break in apertura, poi Caruso non sfrutta ben cinque palle del controbreak negli ultimi game. Nella seconda frazione il siciliano allunga sul 3-0, poi tra il quinto e l’ottavo game ci sono quattro break consecutivi, con l’azzurro che poi chiude per 6-3. Battaglia davvero incredibile nel terzo set, con un tie-break vinto da Caruso per 9-7, dopo aver annullato anche un match point.

Per Gaio, invece, è arrivata la vittoria in due set contro l’americano Kudla. Un netto 6-4 6-2 contro il numero 94 della classifica mondiale in un’ora e diciassette minuti di gioco. Nel primo set break di Gaio nel settimo game e poi controbreak di Kudla nel gioco successivo, ma nel decimo game il nativo di Faenza strappa ancora la battuta a Kudla e chiude per 6-4. L’azzurro va sotto per 2-0 nel secondo set, ma poi vince i successivi sei game (tre break) e si impone per 6-2.

Foto: LaPresse