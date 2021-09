Badminton, i ranking mondiali aggiornati ed i piazzamenti degli italiani

Giappone, Taipei Cinese, Cina ed Indonesia sono al comando del ranking del badminton a quasi due mesi dalla conclusione delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Andiamo a scoprire nel dettaglio le graduatorie mondiali aggiornate con tutte le posizioni dei nostri connazionali.

Kento Momota (Giappone), grande delusione in quel Tokyo, è il numero uno del ranking al maschile. Non solo Europa visto il secondo posto di Viktor Axelsen (Danimarca) davanti al connazionale Anders Antonsen. Fabio Caponio è 160° nella graduatoria maschile, mentre dobbiamo scorrere fino al 222° posto per trovare Rosario Maddaloni.

Tai Tzu Ying (Taipei Cinese) è in vetta al ranking al femminile davanti alla cinese Chen Yu Fei (ed al giapponese Nozomi Okuhara. La spagnola Carolina Marin, quarta in classifica, è la migliore tra le europee, in una graduatoria che vede più lontano le azzurre. La migliore delle nostre connazionali è Yasmine Hamza in 262° posizione.

‘Doppietta indonesiana’ nel doppio maschile con Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo davanti a Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan (Indonesia). Bene gli italiani con il 117° posto di Giovanni Greco/Kevin Strobl ed il 147° di Gianmarco Bailetti/David Salutt.

Katharina Fink/Yasmine Hamza si piazzano al 137° posto del ranking del doppio femminile. Questa graduatoria è capitanata dal Giappone con Yuki Fukushima/Sayaka Hirota davanti ai cinesi Yi Fan Jia/Quing Chen Chen ed ai connazionali Mayu Matsumoto/Wajana Nagahari.

Ultimo, ma non meno importante, è il doppio misto che al momento è capitanato dalla Cina con Si Wei Zheng/Ya Qiong Huang che occupa anche il secondo posto grazie a Yi Lyu Wang/Dong Ping Huang. Festa asiatica con il terzo posto di Dechapol Puavaranokroh/Sapsiree Taerattanachai (Thailandia) davanti a Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti (Indonesia) ed a Yuta Watanabe/Arisa Higashino (Giappone). L’Italia insegue con Gianmarco Bailetti/Martina Corsini, fermi al 452° posto.

Di seguito i ranking nel dettaglio con tutti gli italiani presenti oltre a quelli citati.

RANKING SINGOLO MASCHILE

1. Kento Momota (Giappone)

2. Viktor Axelsen (Danimarca)

3. Anders Antonsen (Danimarca)

4. Chou Tien Chen (Taipei Cinese)

5. Anthony Sinisuka Ginting (Indonesia)

6. Chen Long (Cina)

7. Jonatan Christie (Indonesia)

8. Lee Zii Jia (Malesia)

9. NG Ka Long Angus (Hong Kong)

10. Shi Yu Qi (Cina)

160. Fabio Caponio

222. Rosario Maddaloni

333. Giovanni Toti

429. Enrico Baroni

849. Calle Fredholm

1350. Nicolò Volpi

1352. Tonni Zhou

1647. Matteo Bellucci

2010. Giorgio Gozzini

2128. Alessandro Stan

2128. Manuel Scafuri

2217. Marco Bailetti

RANKING SINGOLO FEMMINILE

1. Tai Tzu Ying (Taipei Cinese)

2. Chen Yu Fei (Cina)

3. Nozomi Okuhara (Giappone)

4. Carolina Marin (Spagna)

5. Akane Yamaguchi (Giappone)

6. Ratchanok Intanon (Thailandia)

7. Sindhu Pusarla V. (India)

8. Seyoung An (Corea)

9. Bing Jiao He (Cina)

10. Pornpawee Chochwong (Thailandia)

262. Yasmine Hamza

265. Katharina Fink

796. Judith Mair

805. Gianna Stiglich

1011. Maja Fallaha

RANKING DOPPIO MASCHILE

1. Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo (Indonesia)

2. Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan (Indonesia)

3. Yang Lee/Chi-Lin Wang (Taipei Cinese)

4. Jun Hui Li/Yu Chen Liu (Cina)

5. Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe (Giappone)

6. Takeshi Kamura/Keigo Sonoda (Giappone)

7. Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (Indonesia)

8. Aron Chia/Wooi Yik Soh (Malesia)

9. SolGyn Choi/Seungjae Seo (Corea)

10. Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (India)

117. Giovanni Greco/Kevin Strobl

147. Gianmarco Bailetti/David Salutt

467. Giovanni Toti/Enrico Baroni

499.Giovanni Toti/Fabio Caponio

739. Matteo Massetti/Giovanni Greco

782. Kevin Strobl/Tonni Zhou

1091. William Freer/Nicolò Volpi

1151. Giorgio Gozzini/Nicolò Volpi

1151. Calle Fredholm/Matteo Massetti

1503. Enrico Baroni/Calle Fredholm

1503. Matteo Massetti/Wisnu Haryo Putro

1587. Manuel Scafuni/Alessandro Stan

RANKING DOPPIO FEMMINILE

1. Yuki Fukushima/Sayaka Hirota (Giappone)

2. Yi Fan Jia/Quing Chen Chen (Cina)

3. Mayu Matsumoto/Wajana Nagahara (Giappone)

4. Sohee Lee/Seungchan Shin (Corea)

5. Soyeong Kim/Heeyong Kong (Corea)

6. Greysia Polii/Apriyani Rahayu (Indonesia)

7. Yin Hui Li/Yue Du (Cina)

8. Jongkolphan Kitithrakul/ Rawinda Prajongjai (Thailandia)

9. Ya Na Chang/Hyerin Kim (Corea)

10. Nami Matsuyama/Chiharu Shida (Giappone)

137 . Katharina Fink/Yasmine Hamza

220. Silvia Garino/Lisa Iversen

240. Judith Mair/Martina Corsini

679. Antrea Alexandrou/Maja Fallaha

710. Judith Mair/Gianna Stiglich

951. Maria Delcheva/Katharina Fink

1096. Martina Corsini/Chiara Passeri

1096. Tognetti Rebecca/Emma Piccini

RANKING DOPPIO MISTO

1. Si Wei Zheng/Ya Qiong Huang (Cina)

2. Yi Lyu Wang/Dong Ping Huang (Cina)

3. Dechapol Puavaranokroh/Sapsiree Taerattanachai (Thailandia)

4. Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti (Indonesia)

5. Yuta Watanabe/Arisa Higashino (Giappone)

6. Seungjae Seo/YuJung Chae (Corea)

7. Marcus Ellis/Lauren Smith (Inghilterra)

8. Peng Soon Chan/Liu Ying Goh (Malesia)

9. Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja (Indonesia)

10. Thom Gicquel/Delphine Delrue (Francia)

452. Gianmarco Bailetti/Martina Corsini

770. Kevin Strobl/Silvia Garino

864. Nicolò Volpi/Maja Fallaha

1144. Calle Fredholm//Martina Corsini

1422. David Salutt/Chara Passeri

1490. Manuel Scafuri/Eleni Christodoulou

1490. Alessandro Stan/Ioanna Pissi

1624. Matteo Massetti/Gianna Stiglich

1650. Matteo Massetti/Judith Mair

Foto: Shutterstock.com