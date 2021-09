Badminton, Sudirman Cup Vantaa 2021: i risultati della prima giornata. Cina ed Indonesia travolgenti

Scattata a Vantaa, in Finlandia, la Sudirman Cup di badminton, il più importante torneo a squadre miste al mondo, paragonabile ai Mondiali: nella prima giornata di gare nessuna sorpresa e risultati tutti alquanto netti, con quattro delle sei sfide chiuse sul 5-0 e le altre due terminate sul 4-1.

Nel Gruppo A la Cina spazza via per 5-0 i padroni di casa della Finlandia, mentre la Thailandia supera per 4-1 l’India. Nel Gruppo B Cina Taipei dominante contro la Polinesia Francese (Tahiti), liquidata 5-0, mentre la Corea del Sud batte la Germania per 4-1.

Nel Gruppo C successi per 5-0 sia per l’Indonesia sulla NBFR (Federazione Nazionale Badminton Russia) sia per la Danimarca sul Canada. Riposo oggi per il Girone D, che comprende Egitto, Giappone, Inghilterra e Malesia, e che esordirà domani, quando ci sarà anche il secondo turno dei Gruppi A e C.

Di seguito tutti i risultati odierni:

Gruppo A

Cina-Finlandia 5-0

Thailandia-India 4-1

Gruppo B

Cina Taipei-Polinesia Francese (Tahiti) 5-0

Corea del Sud-Germania 4-1

Gruppo C

Indonesia-NBFR (Federazione Nazionale Badminton Russia) 5-0

Danimarca-Canada 5-0

Gruppo D

Riposo per Egitto, Giappone, Inghilterra e Malesia.

Foto: LaPresse