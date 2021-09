Supersport, è morto Dean Berta Viñales. Aveva 15 anni

“Siamo profondamente rattristati di annunciare la scomparsa di Dean Berta Vinales. La famiglia di WorldSBK manda amore alla sua famiglia, ai suoi cari e al suo team. La tua personalità, entusiasmo e impegno ci mancheranno enormemente. Mancherai a tutto il mondo delle corse motociclistiche, Dean. Guidare in pace“.

Con queste parole apparse sul profilo Twitter di World SBK è stata annunciata la morte di Dean Berta Viñales, rimasto coinvolto in un incidente durante Gara 1 del WorldSSP300, il Campionato del Mondo FIM Supersport 300. Nel corso del Motul Spanish Round sul Circuito di Jerez de la Frontera, intitolato ad Angel Nieto, un grave scontro ha causato la morte del pilota, appena 15enne, del Vinales Racing Team. Era cugino di Maverick, pilota in MotoGP.

Il pilota ha riportato gravi lesioni alla testa ed al torace. Sul posto sono immediatamente giunti i mezzi sanitari ed il pilota è stato soccorso in pista, poi in ambulanza e presso il centro medico del circuito. Nonostante tutti gli sforzi del personale medico del circuito, il Medical Center ha annunciato che Berta Viñales è venuto a mancare a causa delle ferite riportate.

Berta Viñales stava attraversando un periodo di forma molto buono nella sua stagione da rookie nel Campionato del Mondo FIM Supersport 300, avendo ottenuto quale miglior risultato il quarto posto a Magny Cours in Gara 2 e confermandolo poi con il sesto posto a Barcellona, in Catalogna, in Gara 2.

A seguito dell’incidente, il resto del programma di sabato è stato annullato. Sull’effettivo svolgimento del programma di domani decideranno i team, che si riuniranno alle ore 17.00.

We’re deeply saddened to report the loss of Dean Berta Viñales.

The #WorldSBK family sends love to his family, loved ones, and his team. Your personality, enthusiasm, and commitment will be hugely missed.

The whole motorcycle racing world will miss you, Dean. Ride in Peace. pic.twitter.com/46KuUt4Vnl

— WorldSBK (@WorldSBK) September 25, 2021