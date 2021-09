Nel weekend più triste, il Mondiale Superbike forse ha scritto una delle pagine decisive di questa sua annata. Il mondo del motorsport ha pianto la scomparsa di Dean Berta Vinales, in un fine settimana che ha quindi assunto un valore decisamente meno importante dal punto di vista sportivo. Il 15enne è purtroppo deceduto in seguito a un brutto incidente occorso durante la Gara-1 del Gran Premio di Spagna 2021, prova valida per il Mondiale Supersport 300 sul circuito di Jerez. Il centauro spagnolo è rimasto coinvolto in un grave incidente multiplo alla curva 2, quando mancavano appena 3 giri al termine della corsa.

Un momento che ha, ovviamente, stravolto tutto il mondo delle due ruote e che, gioco forza, ha fatto passare in secondo piano il duello tra Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea. I due grandissimi rivali di questa stagione, arrivavano sulla pista andalusa con un solo punto di differenza in classifica. Ora, invece, il pilota turco della Yamaha vola a +20 sul sei volte campione del mondo. A tre appuntamenti dalla conclusione, si parla davvero di un “colpo” non di poco conto.

La doppia vittoria di Toprak Razgatlioglu, di forza in Gara-1, netta in Gara-2, confermano come il ventiquattrenne nativo di Alanya sia davvero lanciato verso il suo primo titolo. Sembra davvero lui il “prescelto” per spodestare “Sua Maestà” Jonathan Rea, reduce da sei titoli consecutivi nel campionato dedicato alle moto derivate di serie. Sembrava una impresa impossibile, almeno sulla carta, invece il pilota della Yamaha ha saputo meritarsi questa fuga in classifica. Gara dopo gara, a suon di risultati e vittorie.

A questo punto il calendario propone l’ultima tappa del trittico iberico. Da Jerez si passa a Portimao per il Gran Premio del Portogallo, quindi toccherà ad Argentina ed Indonesia. Nove manche al termine. Ancora tantissimi punti in palio. Da un lato il giovane sfidante che non dovrà sentire la pressione. Dall’altra il grande campione che vuole il settimo titolo quello, forse, che assumerebbe più valore visti i presupposti. Dalla sua parte l’esperienza, ma non più una moto dominante. Tutto è il bilico. Tutto è ancora da scriversi. Chi la spunterà?

Foto: LPS Otto Moretti