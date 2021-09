Superbike, risultato superpole race GP Francia 2021: Razgatlioglu batte ancora Rea! Andrea Locatelli 4°

Ancora Toprak Razgatlioglu. Il turco fa sua anche la superpole race del GP di Francia, round del Mondiale 2021 di Superbike. Sulla pista di Magny-Cours, l’alfiere della Yamaha è riuscito a prevalere nella gara sprint delle domenica mattina, funzionale alla definizione della griglia di partenza di gara-2 nella top-9 e importante in chiave punti iridati.

Toprak, infatti, si è imposto in una prova al cardiopalma davanti al campione del mondo in carica Jonathan Rea (Kawasaki) di 0″352 e all’altro centauro della “verdona” Alex Lowes (+5″634). Ci ha provato fino alla fine Johnny a guastare la festa al turco, ma il pilota della scuderia di Iwata ha tenuto botta splendidamente prevalendo con merito. Un risultato che consente a Razgatlioglu di guadagnare in classifica generale: il turco è in vetta con 348 punti, 8 in più di Rea.

Tornando alla cronaca grande prestazione di Andrea Locatelli, giunto quarto con l’altra Yamaha a 6″995, precedendo uno Scott Redding (Ducati) lontano dalle posizioni desiderate a 7″736, l’olandese della BMW Michael van der Mark a 8″471, lo spagnolo Alvaro Bautista (Honda) a 9″867, il gallese Chaz Davies (Ducati) a 10″240, il britannico Leon Haslam (Honda) a 11″677 e Michael Ruben Rinaldi (Ducati) a 12″035.

In chiave italiana da sottolineare anche l’undicesimo posto di Axel Bassani su Ducati a 12″331. Appuntamento per gara-2 alle ore 14.00 per il nuovo duello Razgatlioglu-Rea.

CLASSIFICA SUPERPOLE RACE – GP FRANCIA 2021 SUPERBIKE

1 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 LEAD LEAD 1’36.395 294 295

2 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 0.352 +0.352 1’36.374 293 293

3 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 5.634 +5.282 1’36.488 283 290

4 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 6.995 +1.361 1’36.887 285 291

5 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 7.736 +0.741 1’36.795 291 296

6 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 8.471 +0.735 1’37.056 284 293

7 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 9.867 +1.396 1’37.208 298 298

8 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 10.240 +0.373 1’37.192 293 293

9 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 11.677 +1.437 1’37.266 283 290

10 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 12.035 +0.358 1’37.590 278 286

11 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 12.331 +0.296 1’37.397 278 292

12 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 12.583 +0.252 1’37.207 278 278

13 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 12.854 +0.271 1’37.264 277 290

14 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 21.949 +9.095 1’38.432 280 280

15 53 RABAT Tito Ducati Panigale V4 R 22.670 +0.721 1’38.265 282 288

16 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 25.982 +3.312 1’38.500 283 285

17 23 PONSSON Christophe Yamaha YZF R1 26.442 +0.460 1’38.379 286 286

18 94 FOLGER Jonas BMW M 1000 RR 27.556 +1.114 1’38.757 287 290

19 36 MERCADO Leandro Honda CBR1000 RR-R 30.374 +2.818 1’38.635 288 288

20 84 CRESSON Loris Kawasaki ZX-10RR 33.876 +3.502 1’39.570 281 284

RT 32 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR 233 233

