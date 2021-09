Superbike, Razgatlioglu trionfa anche in gara-2 su Redding e allunga nel Mondiale! Solo 5° Rea

Vittoria pesantissima in gara-2 a Jerez de la Frontera per Toprak Razgatliogliu, che bissa il successo della prima manche e completa una straordinaria doppietta nel Gran Premio di Spagna 2021, decimo round stagionale del Mondiale Superbike.

Con questo trionfo, il decimo dell’anno ed il quindicesimo della carriera, il turco della Yamaha vola a +20 su Jonathan Rea in testa alla classifica generale del campionato quando mancano tre appuntamenti al termine della stagione. Toprak ha avuto la meglio sulla Ducati di Scott Redding per poco più di un decimo al termine di un bellissimo duello, difendendosi magistralmente dagli attacchi del rivale durante l’ultimo giro.

Gara in sofferenza invece per la Kawasaki di Jonathan Rea, capace comunque di limitare almeno parzialmente i danni portando a casa un discreto quinto posto alle spalle della Honda di Alvaro Bautista (3° in rimonta, secondo podio stagionale) e della Yamaha di un solidissimo Andrea Locatelli (4°).

Fantastico Axel Bassani, 6° alla guida della Ducati del team satellite Motocorsa Racing, precedendo il pilota “ufficiale” Michael Ruben Rinaldi, solo 7° a 11″ dal tandem di testa. A punti tra gli italiani anche Samuele Cavalieri, 14°.

ORDINE D’ARRIVO GARA-2 GP SPAGNA 2021 – SUPERBIKE

1 1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 20 1’40.791 270,7 1’38.512 268,7

2 3 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 20 0.113 0.113 1’40.776 274,8 1’38.661 271,4

3 8 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 20 4.247 4.134 1’41.107 278,4 1’39.609 272,7

4 5 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 20 5.172 0.925 1’41.126 270,7 1’39.056 268,7

5 2 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 20 6.339 1.167 1’41.136 272,0 1’38.614 265,4

6 11 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 20 7.780 1.441 1’40.812 274,8 1’40.081 267,3

7 4 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 20 11.035 3.255 1’40.835 272,7 1’38.860 271,4

8 12 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 20 11.993 0.958 1’41.303 272,7 1’40.092 266,0

9 6 11 L. BAZ FRA Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 20 12.311 0.318 1’41.399 274,8 1’39.322 270,0

10 9 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 16.651 4.340 1’41.561 272,0 1’39.747 263,4

11 14 50 E. LAVERTY IRL BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 20 27.224 10.573 1’41.663 273,4 1’40.206 268,7

12 7 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 20 27.266 0.042 1’41.970 272,7 1’39.423 268,0

13 13 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 20 27.713 0.447 1’42.100 268,0 1’40.121 264,7

14 16 76 S. CAVALIERI ITA Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 20 33.438 5.725 1’41.868 273,4 1’40.433 269,3

15 10 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 20 46.941 13.503 1’42.503 269,3 1’40.023 267,3

16 17 17 M. FRITZ GER IXS-YART Yamaha Yamaha YZF R1 IND 20 47.308 0.367 1’41.995 268,7 1’40.490 259,6

17 18 9 A. MANTOVANI ITA Vince64 Kawasaki ZX-10RR IND 20 54.670 7.362 1’43.193 263,4 1’40.795 263,4

18 21 83 L. EPIS AUS OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 17 3 Laps 3 Laps 1’44.238 259,6 1’42.626 255,3

————————————————–Not Classified————————————————–

RET 20 84 L. CRESSON BEL OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 4 16 Laps 1’42.916 264,1 1’41.255 259,6

RET 15 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 3 17 Laps 1’41.492 269,3 1’40.367 266,7

RET 19 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 0 1’41.030 262,8

Foto: Moretti – LPS