Superbike, Razgatlioglu sconfigge Rea in gara-1 nel GP di Spagna e va a +6 nel Mondiale. 3° Redding

Toprak Razgatlioglu torna a vincere e conserva la leadership del Mondiale Superbike 2021, aggiudicandosi il successo in gara-1 a Jerez de la Frontera grazie ad una bellissima progressione. Il turco della Yamaha ha fatto la differenza come di consueto nella seconda parte di manche, scavalcando il rivale Jonathan Rea e piazzando l’allungo decisivo negli ultimi giri.

Si tratta della nona vittoria stagionale (e 14ma in carriera) per Razgatlioglu, che allunga a +6 in testa alla classifica generale su Rea quando mancano un totale di 10 manche al termine del campionato. Completa il podio di gara-1 del Gran Premio di Spagna la Ducati ufficiale di Scott Redding, autore di una buona rimonta e capace di scavalcare la Yamaha di Andrea Locatelli proprio durante l’ultimo giro.

Quinta posizione al traguardo per la Honda di Alvaro Bautista, da sempre molto competitivo sul tracciato andaluso intitolato ad Angel Nieto, davanti alla Ducati di un ottimo Loris Baz, chiamato dal Team Go Eleven per sostituire l’infortunato Chaz Davies. Solida ottava piazza per il nostro Axel Bassani, alla guida della Ducati del Team Motocorsa.

Da segnalare la caduta dell’azzurro Michael Ruben Rinaldi (Ducati) nel cambio di direzione tra curva 2 e 3 dopo quattro giri mentre si trovava al quinto posto, pienamente in lotta per il podio. Ritiro anche per Samuele Cavalieri.

ORDINE D’ARRIVO GARA-1 GP SPAGNA 2021 – SUPERBIKE

1 1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 20 1’39.860 271,4 1’38.512 268,7

2 3 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 20 1.225 1.225 1’39.837 268,0 1’38.614 265,4

3 4 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 20 2.791 1.566 1’40.061 274,8 1’38.661 271,4

4 6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 20 3.227 0.436 1’39.921 271,4 1’39.056 268,7

5 9 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 20 8.652 5.425 1’40.476 277,6 1’39.609 272,7

6 7 11 L. BAZ FRA Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 20 10.414 1.762 1’40.558 274,8 1’39.322 270,0

7 13 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 20 12.294 1.880 1’40.494 272,0 1’40.092 266,0

8 12 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 20 12.384 0.090 1’40.731 276,2 1’40.081 267,3

9 2 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 20 13.478 1.094 1’40.758 272,0 1’38.539 268,0

10 10 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 15.594 2.116 1’40.866 270,7 1’39.747 263,4

11 8 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 20 24.783 9.189 1’40.482 272,7 1’39.423 268,0

12 15 50 E. LAVERTY IRL BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 20 26.917 2.134 1’41.333 272,7 1’40.206 268,7

13 16 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 27.252 0.335 1’41.225 269,3 1’40.367 266,7

14 14 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 20 30.594 3.342 1’41.448 272,7 1’40.121 264,7

15 20 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 20 31.317 0.723 1’41.503 270,7 1’41.030 262,8

16 18 17 M. FRITZ GER IXS-YART Yamaha Yamaha YZF R1 IND 20 35.902 4.585 1’41.980 267,3 1’40.490 259,6

17 21 84 L. CRESSON BEL OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 20 48.269 12.367 1’42.223 266,7 1’41.255 259,6

18 19 9 A. MANTOVANI ITA Vince64 Kawasaki ZX-10RR IND 20 49.932 1.663 1’42.200 263,4 1’40.795 263,4

19 22 83 L. EPIS AUS OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 16 4 Laps 4 Laps 1’44.333 260,2 1’42.626 255,3

————————————————–Not Classified————————————————–

RET 11 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 12 8 Laps 1’41.543 269,3 1’40.023 267,3

RET 5 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 4 16 Laps 1’40.422 272,7 1’38.860 271,4

RET 17 76 S. CAVALIERI ITA Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 4 16 Laps 1’41.350 274,8 1’40.433 269,3

Foto: Valerio Origo