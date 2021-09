Superbike oggi, GP Spagna 2021: orari superpole e gara-1, tv, programma, streaming

Si entra ufficialmente nel vivo del fine settimana del Gran Premio di Spagna, decimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Superbike 2021. Sul tracciato di Jerez de la Frontera, infatti, verranno assegnati i primi punti di questo secondo round del trittico che si concluderà nel prossimo fine settimana in Portogallo sul circuito di Portimao.

Si inizierà alle ore 11.10 con la superpole, che definirà la griglia di partenza di Gara-1, che vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 14.00. In quella occasione verranno assegnati i primi 25 punti del weekend andaluso, con la sfida tra Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea che entrerà ancor più nel vivo. I due rivali sono divisi da appena un punto in classifica generale, per cui daranno il tutto per tutto per avvicinarsi al tanto atteso titolo iridato. Il primo, nel caso del turno della Yamaha, mentre sarebbe addirittura il settimo consecutivo per il nord-irlandese della Kawasaki.

IN TV – Il sabato del GP di Spagna del Mondiale WSBK sarà trasmesso da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 dgt) sarà disponibile la diretta di Gara-1. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta della giornata.

PROGRAMMA GP SPAGNA 2021 – SUPERBIKE

Sabato 25 settembre

Ore 9.00-9.30 Prove libere 3

Ore 11.10-11.25 Superpole

Ore 14.00 Gara-1 GP Spagna

Repliche Superpole su Sky Sport MotoGP: ore 20.45 e 22.45

Repliche Gara-1 su Sky Sport MotoGP: ore 17.00. 19.15, 21.15 e 23.15

