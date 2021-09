Superbike oggi, GP Catalogna 2021: orari superpole race e gara-2, tv, programma, streaming Sky e TV8

Si va a concludere il round del Montmelò. Il Gran Premio di Catalogna, nono e quintultimo appuntamento del Campionato del Mondo di Superbike 2021, va ad assegnare gli ultimi punti pesanti per provare a delineare in maniera più chiara la lotta al vertice tra Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea, con Scott Redding che appare ormai tagliato fuori ma che, conoscendolo, cercherà di andare a caccia del maggior numero di successi di tappa possibili.

Oggi la giornata sulla pista posizionata vicino a Barcellona prenderà il via alle ore 9.15 con il warm-up, quindi alle ore 11.00 toccherà alla superpole race che andrà ad anticipare Gara-2 che, a differenza del solito, prenderà il via alle ore 15.15 e non alle ore 14.00 per non sovrapporsi con la MotoGP che corre a Misano. Dopo quanto accaduto ieri, con lo “zero” di Toprak Razgatlioglu e il ritorno in vetta alla classifica di Jonathan Rea, ci attendiamo due gare di grande spettacolo!

IN TV – La domenica del GP di Catalogna sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo del canale Sky Sport Action (206). In streaming si potrà seguire su SkyGO e NowTV. OA Sport vi proporrà le DIRETTE LIVE scritte di superpole race e Gara-2. Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) sarà trasmessa la differita di Gara-2 alle ore 16.00.

PROGRAMMA GP CATALOGNA 2021 – SUPERBIKE

Domenica 19 settembre

Ore 9.00-9.15 warm-up

Ore 11.00 Superpole Race

Ore 15.15 Gara-2

Differita Gara-2 su TV8: ore 16.00

Repliche Gara-2 su Sky Sport MotoGP: ore 16.30

Foto: LPS Otto Moretti