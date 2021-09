Superbike, Mondiale 2021: la sfida tra Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea si sposta a Jerez con un solo punto di distacco!

Un punto. 399 contro 398. Un solo punto divide Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea in vetta alla classifica generale del Mondiale di Superbike 2021. Dopo nove tappe di questa stagione, niente è ancora deciso ed i due grandi rivali sono letteralmente gomito a gomito in questa splendida battaglia che deciderà chi sarà il trionfatore del campionato dedicato alle moto derivate di serie.

Come si sta vedendo nelle ultime uscite, la battaglia è ormai campale. Il turco della Yamaha e il sei volte campione del mondo della Superbike non si risparmiano nemmeno un istante per prevalere in questa sfida durissima e, soprattutto, non lesinano attacchi e contro-attacchi nelle loro sfide. Al Montmelò non sono mancati contatti (lievi per fortuna) e staccate mozzafiato. Se uno ci prova, l’altro risponde. Senza voler mai chinare il capo.

Questo è lo scenario che abbiamo vissuto a Barcellona, questo è lo scenario che rivedremo di nuovo in questo weekend a Jerez de la Frontera. Il circus si sposta di pochi chilometri per il Gran Premio di Spagna, seconda prova del trittico che si concluderà nel prossimo fine settimana con il Gran Premio del Portogallo sullo splendido tracciato di Portimao.

La stagione sta entrando sempre più nel vivo e ogni punto vale doppio, già di suo. Figuriamoci quando i due rivali al titolo sono divisi da una sola lunghezza. Con la tappa andalusa mancano appena quattro round alla fine del campionato, per cui il tempo stringe. Ogni vittoria farà la differenza e, soprattutto, ogni errore o noia tecnica potrebbero essere una “mazzata” impossibile da superare. Il weekend del Gran Premio di Spagna è pronto per il via. Toprak Razgatlioglu contro Jonathan Rea. Chi la spunterà a Jerez de la Frontera?

Foto: LPS Otto Moretti