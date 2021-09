Il Team GoEleven ha deciso: sarà Loris Baz il sostituto dell’infortunato Chaz Davies in sella alla Ducati V4-RS in occasione del prossimo Gran Premio di Spagna 2021, decimo round stagionale del Mondiale Superbike in programma da venerdì 24 a domenica 26 settembre sulla pista andalusa di Jerez de la Frontera. Il gallese è stato costretto a dare forfait per la frattura di due costole rimediata durante la Superpole Race di domenica mattina al Montmelò.

“Prima di tutto voglio augurare una rapida guarigione a Chaz, non è mai bello quando un pilota si fa male e spero che riesca a tornare presto in sella. Ringrazio il Team Go Eleven per l’opportunità che mi è stata data, così come Ducati e la mia squadra in America, HSBK, e Ducati New York, per avermi lasciato tornare prima del previsto in Europa per poter partecipare alle prossime gare del Mondiale Superbike“, le prime dichiarazioni a caldo di Baz dopo l’annuncio.

“E’ stato un accordo dell’ultimo minuto, devo sistemare ancora tutto per prendere il volo, ma non vedo l’ora di essere a Jerez, un pista che mi piace tantissimo, e salire sulla Ducati V4-RS in versione Superbike. Farò del mio meglio e darò il 100% come sempre!“, spiega il centauro francese ex Yamaha.

Così Dennis Sacchetti, il Team Manager di GoEleven: “Ho appena sentito Chaz, sta bene, ma è arrabbiato per non poter essere con noi in pista. Ora il suo obiettivo è recuperare nel più breve tempo possibile per il finale di stagione. Sono certo che Loris saprà tenere alta la nostra bandiera, ha già dimostrato quello di cui è capace“.

“Baz è un pilota forte, veloce, ha tanta esperienza sebbene sia ancora molto giovane, inoltre conosce bene le caratteristiche della V4-R, moto con la quale ha appena corso nel campionato americano. Voglio ringraziare Loris per aver accettato questa nuova sfida non vedo l’ora di vederlo in pista con i nostri colori!”, conclude Sacchetti.

Credit: WSBK.com