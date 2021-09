Superbike, GP Spagna 2021: Toprak Razgatlioglu conquista la Superpole. Quinto Rinaldi e sesto Locatelli

Grazie ad uno straordinario ultimo settore Toprak Razgatlioglu conquista la Superpole nel Gran Premio di Spagna. Il leader del Mondiale Superbike ha firmato il miglior tempo proprio nei minuti finali, con un unico giro a disposizione, fermando il cronometro sull’1’38”512. Fondamentale per il turco è stata anche la scia offerta da Andrea Locatelli, che ha trainato il compagno di squadra per tutto il giro e permettendogli di guadagnare oltre due decimi su tutti gli avversari nel quarto intermedio.

Proprio questo tratto del circuito di Jerez ha fatto la differenza per il turco, che si è messo alle spalle per soli 27 centesimi la Kawasaki di Alex Lowes. In terza posizione Jonathan Rea, che ha accusato un ritardo di poco più di un decimo (+0.102) dal rivale per il titolo.

Quarta piazza per la Ducati di Scott Redding (+0.149), che ha preceduto Michael Ruben Rinaldi (+0.348). Il pilota italiano ha perso oltre tre decimi nell’ultimo settore, chiudendo dunque in quinta posizione. Sesto l’altro azzurro Andrea Locatelli, decisivo per la pole di Razgatlioglu, ma staccato di cinque decimi dal compagno di squadra (+0.544).

Completano la Top-10 Loris Baz (+0.810), Leon Haslam (+0.911), Alvaro Bautista (+1.097) e Garrett Gerloff (+1.235). Più indietro gli altri italiani: dodicesimo Axel Bassani, diciottesimo Samuele Cavalieri, ventesimo Andrea Mantovani

Foto: Otto Moretti/LPS