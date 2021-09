Superbike, GP Spagna 2021: domani si disputeranno Gara-1 e Gara-2. I nuovi orari

Correrà domani la Superbike: come annunciato sul profilo Twitter ufficiale di World SBK, è stato rimodulato il programma di domani dopo la morte di Dean Berta Viñales, rimasto coinvolto in un incidente fatale durante Gara 1 del WorldSSP300, il Campionato del Mondo FIM Supersport 300.

Si terrà in forma ridotta il Motul Spanish Round sul Circuito di Jerez de la Frontera, intitolato ad Angel Nieto: si correranno Gara-1 (alle ore 11.00) e Gara-2 (alle ore 14.00), mentre salta la Superpole Race, originariamente prevista domani.

Le due gare saranno precedute dal warm-up, previsto alle ore 09.00.

Ore 09.00 Warm-up

Ore 11.00 Gara-1

Ore 14.00 Gara-2

New schedule for Sunday at #ESPWorldSBK⏱️

Tomorrow we are racing to pay tribute to you, Dean❤️ pic.twitter.com/xggcKRnJWR

— WorldSBK (@WorldSBK) September 25, 2021