Superbike oggi, GP Spagna 2021: orari gara-1 e gara-2, tv, programma, streaming

Prosegue a Jerez de la Frontera la supersfida per il titolo tra Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea nel Mondiale Superbike 2021. I due pretendenti al trono iridato si daranno battaglia anche oggi nelle due manche del Gran Premio di Spagna 2021, decimo round della stagione.

Oltre ai due piloti di punta di Yamaha e Kawasaki, proveranno ad inserirsi nella lotta per la vittoria di manche anche le Ducati dei vari Scott Redding, Michael Ruben Rinaldi e Loris Baz. Da non sottovalutare anche Alex Lowes e Andrea Locatelli, compagni di squadra dei due grandi rivali per il campionato.

Gara-1 e 2 di Jerez de la Frontera saranno trasmesse integralmente in diretta tv su Sky Sport MotoGP ed in diretta streaming su Sky Go e Now TV, mentre TV8 manderà in onda in chiaro la diretta della seconda manche ed in leggera differita la prima gara di giornata. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

Di seguito la programmazione televisiva completa della domenica valevole per il GP Spagna 2021 per la Superbike:

PROGRAMMA GP SPAGNA SUPERBIKE 2021

PROGRAMMAZIONE SKY SPORT MOTOGP (canale 208)

Domenica 26 settembre

ore 11.00, Superbike, Gara 1, diretta

ore 12.30, Supersport, Gara, diretta

ore 14.00, Superbike, Gara 2, diretta

ore 15.15, Supersport 300, Gara 2, diretta

PROGRAMMAZIONE TV8

Domenica 26 settembre

ore 13.00, Superbike, Gara 1, differita

ore 14.00, Superbike, Gara 2, diretta

Foto: LPS/Otto Moretti