Superbike, GP Francia 2021. Toprak Razgatlioglu penalizzato! Cambia il vincitore della superpole race dopo protesta Kawasaki

Il risultato della superpole race del GP di Francia del Mondiale Superbike 2021 cambia a tavolino! La gara si era infatti risolta con il successo di Toprak Razgatlioglu al termine di un duello al cardiopalma con Jonathan Rea.

Tuttavia, nella serata di domenica, è stato comunicato come il successo fosse passato dalle mani del turco a quelle del britannico. La ragione? Non ha rispettato i track limits durante il giro conclusivo. In questo modo l’alfiere della Yamaha è stato penalizzato di una posizione, con relativa affermazione di Rea. La violazione dei limiti della pista è avvenuta alla curva dieci. La conseguenza di questa penalità è che il vantaggio di Razgatlioglu nella classifica iridata scende da 13 a 7 lunghezze su Rea. Briciole, che però possono fare la differenza in un testa a testa serratissimo come quello del 2021.

Paul Denning, boss della Yamaha, non ha preso bene l’accaduto. Infatti la penalità di Toprak non è stata comminata direttamente dagli steward, bensì in seguito a una protesta depositata dalla Kawasaki, che ha dimostrato come la R1 del turco avesse superato i track limits utilizzando i filmati della camera onboard di Rea.

“È sicuramente una delusione. Questo weekend abbiamo visto una lotta incredibile tra i duellanti per il campionato. Noi e Toprak, per la prima volta, abbiamo vinto tutte e tre le gare del fine settimana. In pista abbiamo visto uno spettacolo meraviglioso. Eppure, ben dopo la fine di gara-2, ci è stato comunicato come il successo nella superpole race ci fosse stato tolto! Onestamente, a parti invertite, noi non ci saremmo mai comportati come la Kawasaki, perché Toprak non ha avuto nessun vantaggio.

Stiamo parlando di una violazione di 5 millimetri, la gomma posteriore tocca solo il verde e la direzione gara l’aveva visto, ma non aveva comminato alcuna sanzione proprio perché si era resa conto di come non ci fosse alcun guadagno illecito. Però hanno dovuto agire dopo la protesta Kawasaki, perché altrimenti si sarebbe creato un precedente pericoloso. Se è così che Kawasaki vuole giocare, allora forse l’atmosfera di lealtà sportiva che ha caratterizzato il Mondiale sinora potrebbe cambiare”.

NUOVA CLASSIFICA MONDIALE SUPERBIKE

370 – RAZGATLIOGLU Toprak (Yamaha)

363 – REA Jonathan (Kawasaki)

298 – REDDING Scott (Ducati)

186 – LOCATELLI Andrea (Yamaha)

176 – LOWES Alex (Kawasaki)

172 – RINALDI Michael Ruben (Ducati)

