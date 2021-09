Arriva all’improvviso la notizia del ritiro dalla Superbike di Chaz Davies. Caduto durante l’ultimo appuntamento delle derivate di serie al Montmelò, il pilota gallese non correrà a Jerez ma è voluto essere comunque presente, indicendo una conferenza stampa per questo pomeriggio. L’idea che potesse annunciare il ritiro serpeggiava nel paddock, ma la notizia ha lasciato comunque a bocca aperta.

In molti piloti della categoria si sono presentati per ascoltare ciò che Davies avesse da dire, tra cui Toprak Razgatioglu e Jonathan Rea, quasi come se non volessero credere a ciò che stava succedendo. Ma il gallese è stato diretto e sincero: “Questa sarà la mia ultima stagione in Superbike. Non è stata una decisione facile, ci ho pensato molto. Ci sono tante ragioni dietro questa scelta, ma sono convinto che sia quella giusta. Sono pronto a voltare pagina e iniziare un nuovo capitolo“.

Una decisione che non arriva all’improvviso, ma che maturava da tempo: “Ci ho pensato anche lo scorso anno, ma sentivo ancora il giusto feeling e ho chiuso il 2020 vincendo all’Estoril. Mi sono divertito anche quest’anno e conosciuto belle persone, ma sono convinto sia la scelta giusta“.

Chaz Davies ha iniziato la sua carriera con le derivate di serie nel 2009, dopo degli anni con poche soddisfazioni nel Motomondiale e quattro gare in MotoGp nel 2007. Nel 2011 divenne campione del mondo Supersport, passando poi in Superbike; dopo un paio d’anni tra Apilia e BMW arriva la Ducati, diventando il più grande antagonista di Rea per il titolo mondiale; ad oggi Davies conta 32 vittorie, 99 podi e 7 pole position.

Foto: WSBK