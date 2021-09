Sport in tv oggi (venerdì 17 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

A volte si dice che il venerdì 17 porta sfortuna, ma evidentemente così non è per quanto riguarda la quantità di sport oggi in scena. Si comincia e si finisce con il golf, passando dall’European Tour che va verso le sue tappe finali al PGA Tour che ricomincia la sua stagione 2021-2022. C’è però come piatto forte il Motomondiale, che arriva al Gran Premio di San Marino con Francesco Bagnaia in grande fiducia, benché Quartararo sia lontano in classifica. Mattina dedicata anche al tennis, con Lucia Bronzetti prima e Jasmine Paolini poi che vanno a caccia della semifinale in quel di Portorose, torneo che finora sta dando loro grandi soddisfazioni. Nel pomeriggio tanto calcio e ciclismo, ma non solo: la grande canoa, l’equitazione, il basket con Treviso che può centrare l’approdo in Champions League, ma soprattutto la semifinale degli Europei di baseball tra Italia e Israele, di scena ad Avigliana. Di seguito tutto il palinsesto dello sport di oggi.

SPORT IN TV OGGI (VENERDÌ 17 SETTEMBRE): ORARI E PROGRAMMA

7:45 GOLF European Tour, Dutch Open (2° giro) – Diretta dalle 14:30: tv su Eurosport 2, streaming su Eurosport Player, Discovery+, DAZN e GolfTv

8:20 MOTOMONDIALE MotoE GP San Marino, Prove libere 1 – Nessuna diretta televisiva

09:00 CANOA VELOCITA’ Mondiali Batterie canoa e semifinali paracanoa – Diretta streaming sul canale YouTube Planet Canoe

14:00 CANOA VELOCITA’ Mondiali Semifinali canoa – Diretta streaming sul canale YouTube Planet Canoe

15:35 CANOA VELOCITA’ Mondiali Finali specialità paralimpiche paracanoa – Diretta streaming sul canale YouTube Planet Canoe

15:55 CANOA VELOCITA’ Mondiali Semifinali canoa – Diretta streaming sul canale YouTube Planet Canoe

9:00 MOTOMONDIALE Moto3 GP San Marino, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), streaming su Sky Go, Now Tv e DAZN

9:55 MOTOMONDIALE Moto3 GP San Marino, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), streaming su Sky Go, Now Tv e DAZN

10:30 SUPERBIKE GP Catalogna, Prove libere 1 – Nessuna diretta televisiva

11:00 SNOOKER English Open – Diretta streaming su Eurosport Player e Discovery+

10:55 MOTOMONDIALE Moto3 GP San Marino, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), streaming su Sky Go, Now Tv e DAZN

11:00 TENNIS WTA 250 Portoroz (completamento Juvan-Krunic, quarti di finale) – Diretta tv su SuperTennis e streaming su sito e pagina Facebook SuperTennis

Ore 11:00 Lucia Bronzetti (Q) (ITA)-Yulia Putintseva (KAZ) (2)

3° match dalle ore 11:00 Jasmine Paolini (ITA)-Sorana Cirstea (ROU) (4)

11:00 TENNIS WTA 250 Lussemburgo (quarti di finale) – Diretta tv su SuperTennis e streaming su sito e pagina Facebook SuperTennis

13:15 MOTOMONDIALE MotoE GP San Marino, Prove libere 2 – Nessuna diretta televisiva

14:00 SNOOKER English Open – Diretta streaming su Eurosport Player e Discovery+

14:10 MOTOMONDIALE Moto3 GP San Marino, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), streaming su Sky Go, Now Tv e DAZN

14:30 CICLISMO Giro del Lussemburgo, 4a tappa Rodange-Differdange (201 km) – Diretta tv su Eurosport 1, streaming su Eurosport Player, Discovery+ e DAZN

15:00 BASEBALL Europei 2021, Semifinale Olanda-Spagna – Diretta tv su Sky Sport Action (206), streaming su Sky Go e Now Tv

15:00 SUPERBIKE GP Catalogna, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Arena (204) e Sky Sport Action (206), streaming su Sky Go e Now Tv

15:10 MOTOMONDIALE Moto3 GP San Marino, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), streaming su Sky Go, Now Tv e DAZN

15:40 CICLISMO Championship of Flanders – Diretta streaming su Eurosport Player e Discovery+

16:00 GOLF PGA Tour, Fortinet Championship (2° giro) – Diretta dalle 00:00: tv su Eurosport 2, streaming su Eurosport Player, Discovery+, DAZN e GolfTv

16:00 EQUITAZIONE Global Champions Tour Roma II – Nessuna diretta televisiva

16:05 MOTOMONDIALE Moto3 GP San Marino, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), streaming su Sky Go, Now Tv e DAZN

16:30 CICLISMO Giro di Slovacchia, 2a tappa Spišské Podhradie-Dolný Kubín (179,7 km) – Diretta tv su Eurosport 1, streaming su Eurosport Player, Discovery+ e DAZN

17:00 CALCIO Primavera, Sassuolo-Genoa – Diretta tv su Sportitalia

17:00 CALCIO A 5 Mondiali, Spagna-Giappone – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), streaming su Sky Go e Now Tv

17:30 CALCIO Qualificazioni Mondiali femminili, Italia-Moldavia – Diretta tv su Rai2, streaming su RaiPlay

18:00 CALCIO Como-Frosinone (Serie B) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 252, streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN e Helbiz

20:00 SNOOKER English Open – Diretta streaming su Eurosport Player e Discovery+

20:30 BASEBALL Europei 2021, Semifinale Italia-Israele – Diretta tv su Sky Sport Action (206), streaming su Sky Go e Now Tv

20:30 BASKET Champions League 2021-2022, finale preliminari: Nutribullet Treviso-Tsmosi Minsk – Diretta streaming su canale YouTube FIBA e trevisobasket.it

20:30 CALCIO Serie B, Brescia-Crotone – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251, streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN e Helbiz

20:30 CALCIO Bundesliga, Hertha Berlino-Greuther Furth – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), streaming su Sky Go e Now Tv

20:45 CALCIO Serie A, Sassuolo-Torino – Diretta streaming su DAZN

21:00 CALCIO Premier League, Newcastle-Leeds – Diretta tv su Sky Sport Football (203), streaming su Sky Go e Now Tv

21:00 CALCIO Liga, Celta-Cadice – Diretta streaming su DAZN

Foto: LaPresse