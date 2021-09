Sport in tv oggi (martedì 7 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Continua l’asse Europa-USA in relazione al grande sport in programma in questa giornata. Nei fatti, tutte le emozioni si susseguiranno nel pomeriggio. Si parte col ciclismo, e in particolare con il Tour of Britain, per poi procedere al lungo andare degli Europei di volley. Ma, alle 17, c’è l’appuntamento azzurro di maggior rilievo della giornata, con le qualificazioni per gli Europei Under 21 tra Italia e Montenegro. A livello internazionale, invece, sono gli US Open a occupare lo spazio principale con i quarti di finale al via. Per quel che riguarda invece il basket, proseguono gli incontri della Supercoppa Italiana legati alla fase a gironi. Di seguito tutto il palinsesto dello sport di oggi.

SPORT IN TV OGGI (MARTEDÌ 7 SETTEMBRE): ORARI E PROGRAMMA

14:00 CICLISMO Tour of Britain (3a tappa, Llandeilo – National Botanic Garden of Wales – 27.7 km, cronosquadre) – Diretta tv su Eurosport 1, streaming su Eurosport Player, Discovery+ e DAZN

16:00 VOLLEY Europei, Lettonia-Germania – Nessuna copertura televisiva

16:00 VOLLEY Europei, Slovenia-Bulgaria – Nessuna copertura televisiva

16:00 VOLLEY Europei, Spagna-Russia – Nessuna copertura televisiva

17:30 CALCIO Qualificazioni Europei Under 21, Italia-Montenegro – Diretta tv su Rai2, streaming su RaiPlay

17:30 VOLLEY Europei, Serbia-Grecia – Nessuna copertura televisiva

18:00 TENNIS US Open, quarti di finale maschili e femminili – Diretta tv su Eurosport 1 e 2, streaming su Eurosport Player, Discovery+, DAZN e LiveNow

Van de Zandschulp (NED)-Medvedev (RUS) (2)

Svitolina (UKR) (5)-Fernandez (CAN)

18:00 CALCIO Qualificazioni Mondiali, Azerbaigian-Portogallo – Diretta tv su Canale 20, streaming su Mediaset Infinity

18:30 BASKET Supercoppa Italiana, NutriBullet Treviso Basket-Germani Brescia – Diretta streaming su Eurosport Player e Discovery+

19:00 VOLLEY Europei, Croazia-Estonia – Nessuna copertura televisiva

19:00 VOLLEY Europei, Finlandia-Olanda – Nessuna copertura televisiva

19:00 VOLLEY Europei, Montenegro-Repubblica Ceca – Nessuna copertura televisiva

20:30 VOLLEY Europei, Ucraina-Belgio – Nessuna copertura televisiva

20:45 CALCIO Qualificazioni Mondiali, Olanda-Turchia – Diretta tv su Canale 20, streaming su Mediaset Infinity

21:00 BASKET Supercoppa Italiana, Unahotels Reggio Emilia-Umana Reyer Venezia – Diretta streaming su Eurosport Player e Discovery+

1:00 TENNIS US Open, quarti di finale maschili e femminili – Diretta tv su Eurosport 1 e 2, streaming su Eurosport Player, Discovery+, DAZN e LiveNow

Krejcikova (CZE) (8)-Sabalenka (BLR) (2)

Auger-Aliassime (CAN) (12)-Alcaraz (ESP)

Foto: LaPresse