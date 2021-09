Sport in tv oggi (giovedì 30 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Nuova giornata ricca di sport quella di oggi 30 settembre. Tanti eventi da seguire a partire dai tanti tornei di tennis in giro per il mondo con i nostri Jannik Sinner a Sofia e Lorenzo Sonego a San Diego a caccia di soddisfazioni.

Di scena poi la terza tappa del Giro di Sicilia con Vincenzo Nibali tra i protagonisti, mentre comincia l’avventura dell’Eurolega di basket e l’Olimpia Milano vorrà rispondere presente al primo impegno in ambito continentale.

Tanto calcio con i match di Europa League e di Conference League e i club italiani cercheranno di esprimersi al meglio per ottenere punti preziosi in chiave qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.

Di seguito la programmazione completa:

03.00 Volley femminile, Mondiali U18: Finale Italia-Russia – Diretta streaming sul canale YouTube Volleyball World, oltre che per gli abbonati su Volleyball World TV.

08.00 Tennis, WTA Nur Sultan: quarti di finale – Diretta tv su SuperTennis, live streaming su supertennis.tv.

09.00 Tennistavolo, Europei a squadre: terza giornata – Nessuna copertura televisiva e streaming.

09.00 Badminton, Sudirman Cup: quinta giornata – BWF TV.

11.00 Tennis, ATP Sofia: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205), SuperTennis, live streaming su Sky Go, NOW e supertennis.tv.

(Sinner vs Gerasimov, quinto match e inizio programma dalle 11.00)

13.00 Nuoto, International Swimming League: 2a giornata spareggi – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), live streaming su Sky Go e su NOW.

13.20 Ciclismo, Giro di Sicilia: terza tappa – Diretta tv su Eurosport1, Rai Sport + HD, live streaming su Rai Play, Eurosport Player, Discovery+, Tim Vision, Amazon Prime e su DAZN.

14.30 Calcio, Serie C: Catania-Turris – Diretta tv su Sky Sport 256, live streaming su Sky Go, NOW e su Eleven Sports.

15.00 Ciclismo, Cro Race: terza tappa – Diretta tv su Eurosport1, live streaming su Eurosport Player, Discovery+ e su DAZN.

16.00 WTA Chicago: ottavi di finale – Diretta tv dalle 00.00 di venerdì 1° ottobre su SuperTennis, live streaming su supertennis.tv.

16.00 Tiro a volo, Mondiali junior: terza giornata – Nessuna copertura televisiva e streaming.

16.15 Tiro a segno, Mondiali junior: terza giornata – Nessuna copertura televisiva e streaming.

17.00 Volley femminile, Trofeo Mimmo Fusco: Finale del 3°/4° posto (A seguire la Finale del 1°/2° posto) – Diretta tv su Rai Sport + HD, live streaming su Rai Play.

17.00 Ciclismo femminile, tentativo di record dell’ora – Diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+.

18.00 Tiro con l’arco, Coppa del Mondo a Yankton – Diretta tv su Eurosport2, live streaming su Eurosport Player, Discovery+ e su DAZN.

18.45 Calcio, Conference League: Zorya-Roma – Diretta tv su Sky Sport Arena (204) e Sky Sport 253, live streaming su Sky Go, NOW e su DAZN.

18.45 Calcio, Conference League: CSKA Sofia-Bodo Glimt – Diretta Gol su Sky Sport 251, live streaming su Sky Go e NOW.

18.45 Calcio, Conference League: FC Alashkert-HJC Helsinki – Diretta Gol su Sky Sport 251, live streaming su Sky Go e NOW.

18.45 Calcio, Conference League: Lask Linz-Maccabi Tel Aviv – Diretta Gol su Sky Sport 251, live streaming su Sky Go e NOW.

18.45 Calcio, Conference League: Gent-Anorthosis – Diretta Gol su Sky Sport 251, live streaming su Sky Go e NOW.

18.45 Calcio, Conference League: Partizan Belgrado-Flora Tallinn – Diretta Gol su Sky Sport 251, live streaming su Sky Go e NOW.

18.45 Calcio, Conference League: Az Alkmaar-Jablonec – Diretta Gol su Sky Sport 251, live streaming su Sky Go e NOW.

18.45 Calcio, Conference League: CFR Cluj-Randers – Diretta Gol su Sky Sport 251, live streaming su Sky Go e NOW.

18.45 Calcio, Europa League: Napoli-Spartak Mosca – Diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 252, in CHIARO su TV8, live streaming su Sky Go, NOW, tv8.it e su DAZN.

18.45 Calcio, Europa League: Legia Varsavia-Leicester – Diretta su Sky Sport 254, live streaming su Sky Go, NOW e su DAZN.

18.45 Calcio, Europa League: Real Sociedad-Monaco – Diretta su Sky Sport 255, live streaming su Sky Go, NOW e su DAZN.

18.45 Calcio, Europa League: Sturm Graz-PSV Eindhoven – Diretta Gol su Sky Sport 251, live streaming su Sky Go, NOW e su DAZN.

18.45 Calcio, Europa League: Lione-Broendby – Diretta Gol su Sky Sport 251, live streaming su Sky Go, NOW e su DAZN.

18.45 Calcio, Europa League: Sparta Praga-Rangers – Diretta Gol su Sky Sport 251, live streaming su Sky Go, NOW e su DAZN.

18.45 Calcio, Europa League: Fenerbahce-Olympiacos – Diretta su Sky Sport 255, live streaming su Sky Go, NOW e su DAZN.

18.45 Calcio, Europa League: Royal Anversa-Eintracht – Diretta Gol su Sky Sport 251, live streaming su Sky Go, NOW e su DAZN.

19.00 Calcio a 5, Mondiali 2021 in Lituania: Portogallo-Kazakistan – Sky Sport Calcio (202), live streaming su Sky Go e su NOW.

19.00 Basket, Eurolega: AS Monaco-Panatinaikos – Diretta streaming su Eleven Sports.

20.00 Basket, Eurolega: Olimpia Milano-CSKA Mosca – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), live streaming su Sky Go, NOW ed Eleven Sports.

20.05 Basket, Eurolega: Maccabi Tel Aviv-Bayern Monaco – Diretta streaming su Eleven Sports.

20.30 Tennis, ATP San Diego: ottavi di finale – Diretta tv su SuperTennis, live streaming su supertennis.tv.

(Sonego vs Korda, terzo incontro e inizio programma delle 20.30)

20.45 Basket, Eurolega: Real Madrid-Efes Pilsen Istanbul – Diretta tv su Sky Sport Action (206), live streaming su Sky Go, NOW ed Eleven Sports.

21.00 Calcio, Serie C: Avellino-Catanzaro – Diretta tv su Sky Sport 256, live streaming su Sky Go, NOW e su Eleven Sports.

21.00 Calcio, Europa League: Lazio-Lokomotiv Mosca – Diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, live streaming su Sky Go, NOW e su DAZN.

21.00 Calcio, Europa League: Marsiglia-Galatasaray, – Diretta su Sky Sport Football (203) e Sky Sport 254, live streaming su Sky Go, NOW e su DAZN.

21.00 Calcio, Europa League: Celtic-Bayer Leverkusen- Diretta su Sky Sport 255, live streaming su Sky Go, NOW e su DAZN..

21.00 Calcio, Europa League: Ferencvaros-Real Betis – Diretta Gol su Sky Sport 251, live streaming su Sky Go, NOW e su DAZN.

21.00 Calcio, Europa League: Ludogorets-Stella Rossa – Diretta Gol su Sky Sport 251, live streaming su Sky Go, NOW e su DAZN.

21.00 Calcio, Europa League: Braga-Midtjylland – Diretta Gol su Sky Sport 251, live streaming su Sky Go, NOW e su DAZN.

21.00 Calcio, Europa League: Genk-Dinamo Zagabria – Diretta Gol su Sky Sport 251, live streaming su Sky Go, NOW e su DAZN.

21.00 Calcio, Europa League: West Ham-Rapid Vienna – Diretta Gol su Sky Sport 251, live streaming su Sky Go, NOW e su DAZN.

21.00 Calcio, Conference League: Feyenoord-Slavia Praga – Diretta Gol su Sky Sport 251, live streaming su Sky Go e NOW.

21.00 Calcio, Conference League: Union Berlino-Maccabi Haifa – Diretta Gol su Sky Sport 251, live streaming su Sky Go e NOW.

21.00 Calcio, Conference League: FC Copenhagen-Lincoln – Diretta Gol su Sky Sport 251, live streaming su Sky Go e NOW.

21.00 Calcio, Conference League: PAOK Salonicco-Slovan Bratislava – Diretta Gol su Sky Sport 251, live streaming su Sky Go e NOW.

21.00 Calcio, Conference League: Tottenham-Mura – Diretta Gol su Sky Sport 251, live streaming su Sky Go, NOW e su DAZN..

21.00 Calcio, Conference League: Vitesse-Rennes – Diretta Gol su Sky Sport 251, live streaming su Sky Go e NOW.

21.00 Calcio, Conference League: Basilea-Kairat Almaty – Diretta Gol su Sky Sport 251, live streaming su Sky Go e NOW.

21.00 Calcio, Conference League: Omonia Nicosia-Qarabag – Diretta Gol su Sky Sport 251, live streaming su Sky Go e NOW.

22.00 Golf, PGA Tour: prima giornata Mississipi Championship – Diretta tv su Eurosport2, live streaming su Eurosport Player, Discovery+ e su DAZN.

